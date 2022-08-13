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Карло Анчелотти объявил, что завершит карьеру через два года

Испания
(2 голосов)

Уйдет по окончании действующего контракта с Реалом

Карло Анчелотти объявил, что завершит карьеру через два года

Фото: Infobae

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил о том, что завершит карьеру по окончании его действующего контракта с клубом. Договор коуча с испанским клубом рассчитан еще на два года, до лета 2024. Анчелотти заявил:

"Этот этап в "Реале" будет концом моей карьеры. После "сливочных" я остановлюсь. "Реал" — это пик в футболе. Имеет смысл закончить с ним после такого опыта".

Недавно Анчелотти стал единственным тренером, которому удавалось выиграть все топ-5 лиг Европы. Также он четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов и пять – в Суперкубке УЕФА.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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hrdhrd (Украина)
13.08.2022 в 22:58
Ну он немного не так сказал, имел в виду не по окончанию контракта, а по окончанию работы с Реалом. Так-то контракт может быть продлен
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walcom (Киев)
13.08.2022 в 21:21
Легенда.
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