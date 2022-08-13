Карло Анчелотти объявил, что завершит карьеру через два года

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил о том, что завершит карьеру по окончании его действующего контракта с клубом. Договор коуча с испанским клубом рассчитан еще на два года, до лета 2024. Анчелотти заявил:

"Этот этап в "Реале" будет концом моей карьеры. После "сливочных" я остановлюсь. "Реал" — это пик в футболе. Имеет смысл закончить с ним после такого опыта".

Недавно Анчелотти стал единственным тренером, которому удавалось выиграть все топ-5 лиг Европы. Также он четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов и пять – в Суперкубке УЕФА.