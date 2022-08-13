Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карло Анчелотти объявил, что завершит карьеру через два года
Уйдет по окончании действующего контракта с Реалом
Фото: Infobae
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил о том, что завершит карьеру по окончании его действующего контракта с клубом. Договор коуча с испанским клубом рассчитан еще на два года, до лета 2024. Анчелотти заявил:
"Этот этап в "Реале" будет концом моей карьеры. После "сливочных" я остановлюсь. "Реал" — это пик в футболе. Имеет смысл закончить с ним после такого опыта".
Недавно Анчелотти стал единственным тренером, которому удавалось выиграть все топ-5 лиг Европы. Также он четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов и пять – в Суперкубке УЕФА.
Популярное сейчас
- Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- россияне подогнали к ЗАЭС САУ Пион с флагом Украины для создания провокаций, - ГУР МО
- Надеин – о трансляции матчей УПЛ: Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует
- Тренер Айнтрахта отреагировал на поражение от Реала в Суперкубке УЕФА
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
Новости по теме
- 18:39 Зарубежные ЛЧ с Примерой, АПЛ или Кубки Англии? УЕФА опубликовал претендентов на лучшего тренера сезона
- 15:12 Зарубежные С Бенфикой Динамо не стоит уповать на овертайм. Плюс пару слов о триумфе Реала. Аудиомнение #156
- 14:44 Зарубежные Первый матч и первый трофей. Видео голов и обзор матча Реал - Айнтрахт 2:0