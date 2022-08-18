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У Левандовского возле тренировочной базы украли часы за 70 тысяч евро
Обокрали пока давал автографы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
У нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского украли часы Patek Phillippe за 70 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo. Это случилось, когда поляк ехал на тренировку в четверг утром.
На кольцевой развязке около тренировочного комплекса его ждали фанаты.
Как сообщается, ограбление случилось после того, как Левандовски опустил окно автомобиля, чтобы раздать фотографы трем фанатам. Четвертый ворвался внутрь и выхватил часы.
Поляк пытался поймать вора, но преступник убежал.
Задержать вора помогла полиция. Преступник признался. Он закопал часы в садах недалеко от базы "Барсы".
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