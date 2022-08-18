У Левандовского возле тренировочной базы украли часы за 70 тысяч евро 

У нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского украли часы Patek Phillippe за 70 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo. Это случилось, когда поляк ехал на тренировку в четверг утром.

На кольцевой развязке около тренировочного комплекса его ждали фанаты.

Как сообщается, ограбление случилось после того, как Левандовски опустил окно автомобиля, чтобы раздать фотографы трем фанатам. Четвертый ворвался внутрь и выхватил часы.

Поляк пытался поймать вора, но преступник убежал.

Задержать вора помогла полиция. Преступник признался. Он закопал часы в садах недалеко от базы "Барсы".