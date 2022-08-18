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У Левандовского возле тренировочной базы украли часы за 70 тысяч евро 

Испания
(1 голосов)

Обокрали пока давал автографы

У Левандовского возле тренировочной базы украли часы за 70 тысяч евро 

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

У нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского украли часы Patek Phillippe за 70 тысяч евро, сообщает Mundo Deportivo. Это случилось, когда поляк ехал на тренировку в четверг утром.

На кольцевой развязке около тренировочного комплекса его ждали фанаты.

Как сообщается, ограбление случилось после того, как Левандовски опустил окно автомобиля, чтобы раздать фотографы трем фанатам. Четвертый ворвался внутрь и выхватил часы.

Поляк пытался поймать вора, но преступник убежал.

Задержать вора помогла полиция. Преступник признался. Он закопал часы в садах недалеко от базы "Барсы".

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (3)
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Виталий1981 (Україна)
19.08.2022 в 00:17
Акції вже продавали, борги по зарплатах у футболістів вимагали вибачити. А це ще один "рычаг", щоб назбирати грошей ))))))
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
19.08.2022 в 00:16
Для мене зараз 70євро це гроші,а там котли за 70тис. хто як живе....
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
19.08.2022 в 00:08
Хорошо встретили поляка в Каталонии. Я так понимаю что все четверо были в теме
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0
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