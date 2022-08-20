Примера. Севилья снова разочаровала, Райо увез три очка из Барселоны

Пока это точно самый грубый матч сезона в Испании. Со старта команды играли в нечто вроде регби, так что арбитру пришлось свистеть почти ежеминутно.

Итог закономерен - всего за полчаса состоялся обмен удалениями. Сперва поле покинул Лежен, который останавливал атаки "Попугаев" исключительно силовыми приемами, а затем в раздевалку досрочно отправился за отмашку Серхи Гомес.

Касательно созидания, то тут "Эспаньол" даже чуточку превосходил гостей, но те забивали, а каталонцы - нет. Это и сделало разницу.

Паласон открыл счет дальним ударом, и в этом эпизоде очень ненадежно сыграл Бенжамен Лекомт. Кажется, год в запасе "Атлетико" расхолодил французского кипера.

Второй гол "Райо" - результат стеночки на левом фланге и классного пропускания мяча от Камельо; Сиссу оставалось не промазать с трех метров.

2 - Rayo Vallecano have won two of their last 15 away @LaLigaEN games in which they scored 2+ goals (D8 L5). This is the first time they won such a game keeping also a clean sheet in the competition since September 2014 against Levante (0-2). Surprise. pic.twitter.com/SG57mkLq16 — OptaJose (@OptaJose) August 19, 2022

После этого разъяренный "Эспаньол" ринулся в атаку так, что, казалось, сметет вообще все, но на пути хозяев встали штанги. Именно они отразили дальний удар Эду Эспозито, а также две попытки со второго этажа от Пуадо.

В ворота "Райо" мяч по итогу так и не влетел, а это значит, что у мадридцев солидные 4 очка после 2 туров. "Эспаньол" же из-за неэффективности в атаке осел на дне таблицы с 1 баллом, и это может быть надолго, ведь календарь у каталонцев сложный - "Реал", "Атлетик", "Севилья", "Сосьедад"…

2-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Паласон, 40, Сисс, 59

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан (Колеошо, 77) - Эду Эспозито (Баре, 77), Винисиус Соуза, Дардер - Рубен Санчес (Пуадо, 64), Хоселу, Меламед (Калеро, 35)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Унаи Лопес (Марио Суарес, 85), Сисс - Паласон (Сальви, 57), Трехо (Валентин, 57), Альваро Гарсия (Нтека, 85) - Камельо (Фалькао, 74)

Предупреждения: Хиль, 6, Оливан, 45+3 - Лежен, 14, Димитриевский, 24, Трехо, 36, Валентин, 76

Удаление: Серхи Гомес, 30 - Лежен, 16

Слабый старт сезона превращается для "Севильи" в катастрофический. Если не побеждать дома новичка элиты, то кого вообще побеждать?

Тем более, "Вальядолид" не предлагает ничего интересного второй тур кряду. Обычный аутсайдер, который много борется, мало атакует и рассчитывает на стандарты - классика жанра. Хулен Лопетеги, однако, и здесь намудрил.

"Севилья" слишком часто грузила мяч флангами, что было удобно для рослой обороны "Вальядолида". Явных моментов не хватало - до перерыва вспоминаются только выход Рафы Мира под углом (Асенхо спас), а еще две штанги с очень острых углов от Оливера и Ламелы.

Во втором тайме ничего нового - только "Севилья" стала еще медленнее, а "Вальядолид" - грубее. Как по такой игре они забили дважды - сложно даже сказать.

Началось с того, что Эн-Несири отличился с офсайда - кажется, тот момент немного разбудил игру. Уже через несколько минут форвард "Вальядолида" Туами открыл счет, обойдя как стоячих Ракитича и Окампоса. Хотя почему "как"? Они реально стояли.

"Севилья" на пропущенный не отреагировала примерно никак, да и не могла - все плохо с командным темпом у Лопетеги. Если бы Асенхо в простой ситуации не выпустил из рук уже пойманный мяч - "Вальядолид" отпраздновал бы победу, это точно. Ну, а так - 1:1.

Размен грубостями и удалениями скамеечников на последних минутах на счет не повлиял и только подытожил увиденное - сегодня команды языком работали лучше, чем создавали моменты.

В таблице после двух туров у обеих команд по одному очку, и если для "Вальядолида" это ожидаемо, то "Севилье" надо встрепенуться. Прямо сейчас от команды, претендовавшей весной на второе место, и следа не осталось.

2-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вальядолид" - 1:1

Голы: Рекик, 86 - Туами, 80

"Севилья": Буну - Монтьель, Ньянзу, Рекик, Акунья (Теллес, 78) - Жоан Жордан (Окампос, 64), Фернандо, Оливер (Ракитич, 79) - Ламела, Рафа Мир (Эн-Несири, 63), Папу Гомес (Иско, 68)

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес, Хави Санчес, Эль-Ямик (Хоакин Фернандес, 23), Эскудеро (Оласа, 46) - Агуадо, Роке Меса (Плано, 67), Кике Перес - Иван Санчес, Гвардиола (Мончу, 67), Туами

Предупреждения: Жоан Жордан, 49, Монтьель, 68, Окампос, 87, Иско, 90+8 - Луис Перес, 83, Оласа, 90+3

Удаления: Акунья, 89 - Эль-Ямик, 89