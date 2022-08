Примера. Севилья снова разочаровала, Райо увез три очка из Барселоны

Пока это точно самый грубый матч сезона в Испании. Со старта команды играли в нечто вроде регби, так что арбитру пришлось свистеть почти ежеминутно.

Итог закономерен - всего за полчаса состоялся обмен удалениями. Сперва поле покинул Лежен, который останавливал атаки "Попугаев" исключительно силовыми приемами, а затем в раздевалку досрочно отправился за отмашку Серхи Гомес.

Касательно созидания, то тут "Эспаньол" даже чуточку превосходил гостей, но те забивали, а каталонцы - нет. Это и сделало разницу.

Паласон открыл счет дальним ударом, и в этом эпизоде очень ненадежно сыграл Бенжамен Лекомт. Кажется, год в запасе "Атлетико" расхолодил французского кипера.

Второй гол "Райо" - результат стеночки на левом фланге и классного пропускания мяча от Камельо; Сиссу оставалось не промазать с трех метров.

2 - Rayo Vallecano have won two of their last 15 away @LaLigaEN games in which they scored 2+ goals (D8 L5). This is the first time they won such a game keeping also a clean sheet in the competition since September 2014 against Levante (0-2). Surprise. pic.twitter.com/SG57mkLq16