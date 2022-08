Примера. Сельта - Реал Мадрид 1:4. Инопланетный Модрич

"Реал" не испытал проблем в матче против "Сельты" - сколько раз мы это слышали за последние 5 лет? По правде, другого от этих соперников уже и не ждут.

Хотя, надо отдать "Сельте" должное - сегодня она начала амбициозно, атаковала, не боялась игры на встречных курсах. Такая смелость помогла хозяевам обменяться с "Реалом" голами с пенальти в стартовые полчаса - у "Кельтов" рукой сыграл Тапиа, у "Сливочных" - Милитао.

Показалось даже, что у "Сельты" есть силы на сенсацию, однако на практике с 30-й минуты она начала сдуваться. Лука Модрич - именно он сегодня был в центре внимания. Его пасы в касание разбивали прессинг, кроссы - разрезали оборону, техника - сеяла хаос.

18 - @lukamodric10 ???????? have scored 18 of his 33 goals for @realmadriden from outside the box (54.6%). His two last goals in @LaLigaEN have been from outside the box, his best such scoring run since one of three in 2019 in the competition. Wonderful. pic.twitter.com/SrXa6lnmJh