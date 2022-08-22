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Недвед: Депай? Он есть в нашем шорт-листе
Вице-президент говорит о трансферах
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Павел Недвед, вице-президент "Ювентуса", высказался DAZN по поводу перехода нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая.
На вопрос о трансферах Недвед ответил:
"Не надо торопить события, это всегда неправильно. Мы оцениваем, мы бдительно следим за тем, что трансферный рынок предлагает. Нам нужно тщательно оценивать: смотреть тренировки и травмы, мы рассматриваем возможность выхода на рынок.
Депай? Он может играть с Душаном или вместо него, я согласен. Он может играть с Кином и стать вингером. Он один из тех, кого мы просматриваем, это нормально", – приводит его слова alfredopedulla.com.
Напомним, что "Барселона" хочет расстаться с Мемфисом Депаем. Нидерландский нападающий тоже хочет уйти. Клубы не могут сойтись в форме перехода: "Барса" хочет получить выгоду с перехода, а "Ювентус" и Депай надеятся на бесплатный переход.
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