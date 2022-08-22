Недвед: Депай? Он есть в нашем шорт-листе

Павел Недвед, вице-президент "Ювентуса", высказался DAZN по поводу перехода нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая.

На вопрос о трансферах Недвед ответил:

"Не надо торопить события, это всегда неправильно. Мы оцениваем, мы бдительно следим за тем, что трансферный рынок предлагает. Нам нужно тщательно оценивать: смотреть тренировки и травмы, мы рассматриваем возможность выхода на рынок.

Депай? Он может играть с Душаном или вместо него, я согласен. Он может играть с Кином и стать вингером. Он один из тех, кого мы просматриваем, это нормально", – приводит его слова alfredopedulla.com.