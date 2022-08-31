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У Обамеянга украли 700 тысяч евро. Ему сломали челюсть прикладом дробовика, когда он защищал жену

Испания
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(1 голосов)

Нападающий все ещё приходит в себя

У Обамеянга украли 700 тысяч евро. Ему сломали челюсть прикладом дробовика, когда он защищал жену

Фото: twitter.com/Auba

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся жестокому вооруженному ограблению, сообщает Diario Sport. Ущерб оценен в 700 тысяч евро.

Нападавшие сломали габонцу челюсть прикладом дробовика, когда тот пытался защитить жену. Девушка пыталась включить сигнализацию, которая вызывает частную охранную компанию, но её остановил преступник.

Семья Пьер-Эмерика уже второй раз подвергается нападению. 17 июля из дома нападающего вынесли украшений и часов на общую сумму в 1,5 миллиона евро.

Во время первого ограбления Обамеянга не было дома, а его жена и дети не заметили преступников.

Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку в своем твиттере.

Напомним, что Обамеянг пропустит 3 недели из-за перелома челюсти.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
sport.es

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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
31.08.2022 в 18:42
Банда із Мадрида, зальотні, ще й нападника Барси вивели з ладу.
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Бaрселиниус (землянин)
31.08.2022 в 19:13
Тогда стреляли бы в ногу, шоб наверняка.
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