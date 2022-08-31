Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Обамеянга украли 700 тысяч евро. Ему сломали челюсть прикладом дробовика, когда он защищал жену
Нападающий все ещё приходит в себя
Фото: twitter.com/Auba
Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся жестокому вооруженному ограблению, сообщает Diario Sport. Ущерб оценен в 700 тысяч евро.
Нападавшие сломали габонцу челюсть прикладом дробовика, когда тот пытался защитить жену. Девушка пыталась включить сигнализацию, которая вызывает частную охранную компанию, но её остановил преступник.
Семья Пьер-Эмерика уже второй раз подвергается нападению. 17 июля из дома нападающего вынесли украшений и часов на общую сумму в 1,5 миллиона евро.
Во время первого ограбления Обамеянга не было дома, а его жена и дети не заметили преступников.
Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку в своем твиттере.
August 31, 2022
Напомним, что Обамеянг пропустит 3 недели из-за перелома челюсти.
Популярное сейчас
- Заоблачная сумма: Стало известно, сколько Шахтер хочет за Мудрика
- "Пусть стоят в очередях". россияне заявили, что они не собираются делать пропуска для миссии МАГАТЭ
- Мудрика торгует Арсенал, МЮ тратит 95 млн, а ФИФА сотрудничает с россией. Главные новости за 30 августа
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО