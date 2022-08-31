У Обамеянга украли 700 тысяч евро. Ему сломали челюсть прикладом дробовика, когда он защищал жену

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся жестокому вооруженному ограблению, сообщает Diario Sport. Ущерб оценен в 700 тысяч евро.

Нападавшие сломали габонцу челюсть прикладом дробовика, когда тот пытался защитить жену. Девушка пыталась включить сигнализацию, которая вызывает частную охранную компанию, но её остановил преступник.

Семья Пьер-Эмерика уже второй раз подвергается нападению. 17 июля из дома нападающего вынесли украшений и часов на общую сумму в 1,5 миллиона евро.

Во время первого ограбления Обамеянга не было дома, а его жена и дети не заметили преступников.

Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку в своем твиттере.

Напомним, что Обамеянг пропустит 3 недели из-за перелома челюсти.