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Мбаппе: У меня ощущение, что Мадрид – мой дом
Противоречивый француз
Фото: psg.fr
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал интервью NY Times, в котором ответил о своем будущем в "Реале".
"Реал Мадрид? Никогда не знаешь, что будет в будущем. Я никогда там не играл, но такое ощущение, что это мой дом или что-нибудь такое", – сказал лидер "ПСЖ".
Напомним, что Реал с прошлым летом пытался подписать Мбаппе, который с детства болеет за мадридцев. В конце мая игрок продлил свой контракт с "ПСЖ", который подходил к концу этого лета.
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Источник:hadrien_grenier
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
06.09.2022 в 17:02
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