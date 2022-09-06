Мбаппе: У меня ощущение, что Мадрид – мой дом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал интервью NY Times, в котором ответил о своем будущем в "Реале".

"Реал Мадрид? Никогда не знаешь, что будет в будущем. Я никогда там не играл, но такое ощущение, что это мой дом или что-нибудь такое", – сказал лидер "ПСЖ".

Напомним, что Реал с прошлым летом пытался подписать Мбаппе, который с детства болеет за мадридцев. В конце мая игрок продлил свой контракт с "ПСЖ", который подходил к концу этого лета.