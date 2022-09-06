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Мбаппе: У меня ощущение, что Мадрид – мой дом

Испания
(1 голосов)

Противоречивый француз

Мбаппе: У меня ощущение, что Мадрид – мой дом

Фото: psg.fr

Новина українською

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал интервью NY Times, в котором ответил о своем будущем в "Реале".

"Реал Мадрид? Никогда не знаешь, что будет в будущем. Я никогда там не играл, но такое ощущение, что это мой дом или что-нибудь такое", – сказал лидер "ПСЖ".

Напомним, что Реал с прошлым летом пытался подписать Мбаппе, который с детства болеет за мадридцев. В конце мая игрок продлил свой контракт с "ПСЖ", который подходил к концу этого лета.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
hadrien_grenier

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
06.09.2022 в 17:02
Да нафиг ты в Мадриде нужен.Играй за свой лягушатник.
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