Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Райо Вальекано подрался с агентом де Томаса из-за комиссионных
Агрессора увезли в больницу
Фото: twitter.com/RCDEspanyol
Президент "Райо Вальекано" Мартин Преса подрался с агентом нападающего "Эспаньола" Рауля де Томаса на переговорах о трансфере, сообщает COPE. Свидетелями драки стали несколько человек, которые вызвали полицию.
Сообщается, что когда речь зашла о комиссионных агенту за трансфер, президент "Райо" попытался напасть на одного из юристов и попал по лицу агенту де Томаса. В ответ представитель футболиста ударил Мартина Пресу кулаком в нос.
Президента увезли в больницу, но он быстро вернулся домой. Врачи исключили перелом носа.
Рауль де Томас выступает за "Эспаньол". В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне де Томас провел за "Эспаньол" 36 матчей, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Рух - Заря 3:1. Лидер проваливает испытание
- Шахтер о продаже трансляций ЛЧ Матч ТВ: Мы в ярости. Россия должна стать государством-изгоем
- Петраков довызвал в сборную Украины двух вратарей и хавбека
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО