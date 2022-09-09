Президент Райо Вальекано подрался с агентом де Томаса из-за комиссионных

Президент "Райо Вальекано" Мартин Преса подрался с агентом нападающего "Эспаньола" Рауля де Томаса на переговорах о трансфере, сообщает COPE. Свидетелями драки стали несколько человек, которые вызвали полицию.

Сообщается, что когда речь зашла о комиссионных агенту за трансфер, президент "Райо" попытался напасть на одного из юристов и попал по лицу агенту де Томаса. В ответ представитель футболиста ударил Мартина Пресу кулаком в нос.

Президента увезли в больницу, но он быстро вернулся домой. Врачи исключили перелом носа.

Рауль де Томас выступает за "Эспаньол". В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне де Томас провел за "Эспаньол" 36 матчей, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.