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Примера. Севилью повел за собой дебютант, а Райо победил дома впервые за 8 месяцев

Испания
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В обоих субботних матчах Ла Лиги борьба была жаркой

Примера. Севилью повел за собой дебютант, а Райо победил дома впервые за 8 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсию" опустили с неба на грешную землю, а "Райо" победил на своем поле впервые за 8 месяцев - неслабо, правда?

И, главное, все по делу. Если неделю назад команда Дженнаро Гаттузо со старта втоптала в газон "Хетафе" (5:1), то сегодня то же самое сделали с ней. От разгрома "Летучих мышей" спасли только сэйвы Георгия Мамардашвили, который неоднократно выручал после ударов Альваро и Трехо.

Впрочем, вратарь же все сам не может, правда? На 5-й минуте "Райо" его переиграл, хитро разыграв штрафной, а в начале второго тайма крученую подачу с углового в свои ворота срезал Нико.

По-хорошему, "Райо" наиграл на большее. Фран и Альваро Гарсия сегодня были на высоте; Лежен уверенно командовал защитой, Трехо - ассистировал.

"Валенсия" забила гол престижа за две минуты до свистка после подачи Алмейды на голову Диахаби - и даже это для нее сегодня чересчур. В Примере надо играть лучше.

В таблице, тем временем, команды идут почти вровень: у "Райо" 7 очков, у "Летучих мышей" - 6.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Паласон, 5, Нико Гонсалес, 52 (автогол) - Диахаби, 90+3

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Фалькао, 69), Валентин (Посо, 87) - Паласон (Нтека, 76), Трехо (Унаи Лопес, 76), Альваро Гарсия - Камельо (Сисс, 69)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Диахаби, Гайя (Тони Лато, 64) - Гильямон (Алмейда, 77), Нико Гонсалес (Маркос Андре, 56) - Кастильехо, Муса, Самуэл Лино - Дуро (Клюйверт, 64)

Предупреждения: Балью, 21, Паласон, 35, Димитриевский, 62, Комесанья, 63, Трехо, 70 - Муса, 68, Коррея, 90+4

Есть первая победа "Севильи" в новом сезоне. Взбучка от "Барселоны" и "Ман Сити" не прошла даром, хотя до идеала команде Лопетеги еще как до неба.

Сегодня "Нервион" выручил кураж юного правого бека Хосе Анхеля Кармоны, впервые вышедшего в старте на Ла Лигу. Уже на 1-й минуте он вывел на ворота Эрика Ламелу, а затем дважды проявил голевое чутье в штрафной.

Если бы все севильцы бежали, как Кармона, хозяева бы в игру ни за что не вернулись, но вскоре Акунья рукой привез пенальти на свои ворота - и интрига снова возродилась.

Во втором тайме уже "Эспаньол" имел преимущество, заслужено забил еще раз усилиями активного Брейтуэйта (большой привет Буну!), даже удаление для "Нервиона" заработал, вынудив номинального фаворита заканчивать матч в глухой обороне.

Чего не хватило "Попугаям" хотя бы для ничьей? Вероятно, Рауля де Томаса, который по-прежнему в команде, но, по слухам, уже ближе к ОАЭ, чем к "Эспаньолу". Очень странная ситуация, ведь бомбардиру-то всего 27 лет!

Ну, а в таблице у обеих команд теперь по 4 очка. Для "Попугаев" это норма, у них 13 новичков и скромные амбиции, а вот "Севилья" явно рассчитывала на другое.

5-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Севилья" - 2:3

Голы: Хоселу, 45+4 (с пенальти), Брейтуэйт, 62 - Ламела, 1, Кармона, 26, 45

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль (Рубен Санчес, 76, Эль-Хилали, 88), Серхи Гомес, Кабрера, Оливан - Эспозито (Дани Гомес, 59), Винисиус Соуза - Пуадо (Меламед, 88), Дардер, Брейтуэйт - Хоселу

"Севилья": Буну - Кармона (Навас, 73), Гудель, Салас (Рекик, 67), Акунья (Теллес, 46) - Жордан (Ракитич, 73), Фернандо - Ламела, Иско, Оливер (Ньянзу, 67) - Эн-Несири

Предупреждения: Хиль, 13, Хоселу, 42, Винисиус Соуза, 58, Дани Гомес, 90+5 - Ламела, 29, Акунья, 45+2, Фернандо, 90+3

Удаление: Ламела, 85

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В статье: Валенсия Севилья Эспаньол (Барселона) Райо Вальекано (Мадрид)
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