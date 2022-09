Примера. Севилью повел за собой дебютант, а Райо победил дома впервые за 8 месяцев

"Валенсию" опустили с неба на грешную землю, а "Райо" победил на своем поле впервые за 8 месяцев - неслабо, правда?

И, главное, все по делу. Если неделю назад команда Дженнаро Гаттузо со старта втоптала в газон "Хетафе" (5:1), то сегодня то же самое сделали с ней. От разгрома "Летучих мышей" спасли только сэйвы Георгия Мамардашвили, который неоднократно выручал после ударов Альваро и Трехо.

Впрочем, вратарь же все сам не может, правда? На 5-й минуте "Райо" его переиграл, хитро разыграв штрафной, а в начале второго тайма крученую подачу с углового в свои ворота срезал Нико.

По-хорошему, "Райо" наиграл на большее. Фран и Альваро Гарсия сегодня были на высоте; Лежен уверенно командовал защитой, Трехо - ассистировал.

"Валенсия" забила гол престижа за две минуты до свистка после подачи Алмейды на голову Диахаби - и даже это для нее сегодня чересчур. В Примере надо играть лучше.

В таблице, тем временем, команды идут почти вровень: у "Райо" 7 очков, у "Летучих мышей" - 6.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Паласон, 5, Нико Гонсалес, 52 (автогол) - Диахаби, 90+3

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Фалькао, 69), Валентин (Посо, 87) - Паласон (Нтека, 76), Трехо (Унаи Лопес, 76), Альваро Гарсия - Камельо (Сисс, 69)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Диахаби, Гайя (Тони Лато, 64) - Гильямон (Алмейда, 77), Нико Гонсалес (Маркос Андре, 56) - Кастильехо, Муса, Самуэл Лино - Дуро (Клюйверт, 64)

Предупреждения: Балью, 21, Паласон, 35, Димитриевский, 62, Комесанья, 63, Трехо, 70 - Муса, 68, Коррея, 90+4

Есть первая победа "Севильи" в новом сезоне. Взбучка от "Барселоны" и "Ман Сити" не прошла даром, хотя до идеала команде Лопетеги еще как до неба.

Сегодня "Нервион" выручил кураж юного правого бека Хосе Анхеля Кармоны, впервые вышедшего в старте на Ла Лигу. Уже на 1-й минуте он вывел на ворота Эрика Ламелу, а затем дважды проявил голевое чутье в штрафной.

Если бы все севильцы бежали, как Кармона, хозяева бы в игру ни за что не вернулись, но вскоре Акунья рукой привез пенальти на свои ворота - и интрига снова возродилась.

Во втором тайме уже "Эспаньол" имел преимущество, заслужено забил еще раз усилиями активного Брейтуэйта (большой привет Буну!), даже удаление для "Нервиона" заработал, вынудив номинального фаворита заканчивать матч в глухой обороне.

1 - At 20 years and 224 days, José Ángel Carmona ???????? is the youngest player to be directly involved in three goals in his first LaLiga start (two goals and an assist) since Juanmi ???????? with Málaga at La Romareda in September 2010 (two and one, 17y, 115d). Impact. pic.twitter.com/zl2yMAklNv