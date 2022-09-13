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Барселона продлит контракт с Гави до 2026-го

Испания
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Прописали уже классические отступные

Барселона продлит контракт с Гави до 2026-го

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" согласовала новый контракт до лета 2026-го с полузащитником Гави, сообщает Фабрицио Романо. В новом соглашении 18-летнего испанца будут прописаны отступные в 1 миллиард евро.

Сообщается, что зарплата полузащитника также будет увеличена. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023-го.

Про продление официально объявят в скором времени.

В этом сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Гави
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