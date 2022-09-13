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Барселона продлит контракт с Гави до 2026-го
Прописали уже классические отступные
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" согласовала новый контракт до лета 2026-го с полузащитником Гави, сообщает Фабрицио Романо. В новом соглашении 18-летнего испанца будут прописаны отступные в 1 миллиард евро.
Gavi signs new contract, here we go and confirmed! Full agreement now 100% completed with Barcelona. It’s done and sealed after breakthrough reported last week. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2022
▫️ New deal valid until June 2026.
▫️ Salary will be increased.
▫️ Release clause: €1B.
Official soon. pic.twitter.com/S4utgPzYNf
Сообщается, что зарплата полузащитника также будет увеличена. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023-го.
Про продление официально объявят в скором времени.
В этом сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
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