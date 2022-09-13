Барселона продлит контракт с Гави до 2026-го

"Барселона" согласовала новый контракт до лета 2026-го с полузащитником Гави, сообщает Фабрицио Романо. В новом соглашении 18-летнего испанца будут прописаны отступные в 1 миллиард евро.

Gavi signs new contract, here we go and confirmed! Full agreement now 100% completed with Barcelona. It’s done and sealed after breakthrough reported last week. ???????????? #FCB



▫️ New deal valid until June 2026.



▫️ Salary will be increased.



▫️ Release clause: €1B.



Official soon. pic.twitter.com/S4utgPzYNf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2022

Сообщается, что зарплата полузащитника также будет увеличена. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023-го.

Про продление официально объявят в скором времени.

В этом сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.