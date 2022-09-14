Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Огромная клаусула. Барселона объявила о продлении контракта с Гави
Соглашение - до лета 2026 года
Фото: fcbarcelona.com
Полузащитник "Барселоны" Гави продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Новое соглашение 18-летнего испанца с "блаугранас" будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Также в договоре прописана клаусула. Сумма отступных за расторжение сделки составляет 1 миллиард евро. Его предыдущий контракт действовал до лета 2023-го.
Гави выступает за основую команду "Барселону" с лета прошлого года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах за каталонцев, результативными действиями не отмечался. На его счету также 10 игр и 1 ассист в составе национальной сборной Испании.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
THE FUTURE IS CULER ????❤️#MadeinLaMasia pic.twitter.com/pnRO9taFOv— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2022
Популярное сейчас
- Любители, Арруабарена и вулканическая пыль: три перекрестка Роберта Левандовского
- Плюс 350 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 13 сентября
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО