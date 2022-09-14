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Огромная клаусула. Барселона объявила о продлении контракта с Гави

Испания
(2 голосов)

Соглашение - до лета 2026 года

Огромная клаусула. Барселона объявила о продлении контракта с Гави

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Новое соглашение 18-летнего испанца с "блаугранас" будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Также в договоре прописана клаусула. Сумма отступных за расторжение сделки составляет 1 миллиард евро. Его предыдущий контракт действовал до лета 2023-го.

Гави выступает за основую команду "Барселону" с лета прошлого года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах за каталонцев, результативными действиями не отмечался. На его счету также 10 игр и 1 ассист в составе национальной сборной Испании.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Гави
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Источник:
.fcbarcelona.com

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