Огромная клаусула. Барселона объявила о продлении контракта с Гави

Полузащитник "Барселоны" Гави продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Новое соглашение 18-летнего испанца с "блаугранас" будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Также в договоре прописана клаусула. Сумма отступных за расторжение сделки составляет 1 миллиард евро. Его предыдущий контракт действовал до лета 2023-го.

Гави выступает за основую команду "Барселону" с лета прошлого года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах за каталонцев, результативными действиями не отмечался. На его счету также 10 игр и 1 ассист в составе национальной сборной Испании.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.