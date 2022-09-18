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Анчелотти - о танцах Винисиуса: Все внимание должно быть на футболе. Я ему не отец и не брат

Испания
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Тренер считает критику бразильца неуместной

Анчелотти - о танцах Винисиуса: Все внимание должно быть на футболе. Я ему не отец и не брат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о критике в сторону Винисиуса Жуниора за его танцы:

"Я делаю отсылку к заявлению клуба и к тому, что сделал Винисиус. Все внимание должно быть на футболе. Игрок чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет матча. Он хочет помочь команде победить.

Мы не обсуждаем такие вещи в раздевалке. Винисиус очень хорошо отреагировал. Я не думаю, что с ним что-то не так. Он играет с радостью и качеством, которые ему присущи. Я не даю ему никаких советов, потому что я не его отец или брат. Я его тренер", – сказал Анчелотти.

Напомним, недавно разгорелся скандал после того, как президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво раскритиковал игрока за танец после каждого забитого гола и призвал его перестать обезьянничать. В "Реале" это расценили как расизм.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Сайт "Реала"

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