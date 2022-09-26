Головная боль Хави. У Депая и де Йонга повреждения мышц бедра

"Барселона" подтвердила диагнозы полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая – у обоих проблемы с бедром. Ранее клуб уже подтвердил похожую травму у Рональда Араухо.

Сообщается, что у де Йонга выявлено растяжения полусухожильной мышцы левого бедра, в то время как у Депая травма двуглавой мышцы левого бедра.

"Барса" пока не сообщает сроки восстановления обоих игроков.

Ранее клуб сообщил, что Рональд Араухо перенесет операцию в связи с повреждением приводящей мышцы бедра. Также травму "заработал" в стане сборной Франции Жюль Кунде.

Следующий матч "Барселоне" играть против "Мальорки" 1-го октября.