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Головная боль Хави. У Депая и де Йонга повреждения мышц бедра
Скамейка запасных пустеет
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" подтвердила диагнозы полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая – у обоих проблемы с бедром. Ранее клуб уже подтвердил похожую травму у Рональда Араухо.
Сообщается, что у де Йонга выявлено растяжения полусухожильной мышцы левого бедра, в то время как у Депая травма двуглавой мышцы левого бедра.
"Барса" пока не сообщает сроки восстановления обоих игроков.
Ранее клуб сообщил, что Рональд Араухо перенесет операцию в связи с повреждением приводящей мышцы бедра. Также травму "заработал" в стане сборной Франции Жюль Кунде.
Следующий матч "Барселоне" играть против "Мальорки" 1-го октября.
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