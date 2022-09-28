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Бензема получил награды лучшему игроку и бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги

Испания
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Пока травмирован сходил за чашками

Бензема получил награды лучшему игроку и бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги

Фото: скриншот Marca

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Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил три индивидуальные награды по итогам прошлого сезона Ла Лиги. Это ежегодная церемония от газеты Marca.

На церемонии французу вручили трофей Пичичи (лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги), приз Ди Стефано (лучшему игроку сезона Ла Лиги), а также приз игроку сезона по версии болельщиков.

В прошлом сезоне Бензема в составе "Реала" забил 27 голов и стал лучшим игроком Примеры.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Ла Лига Marca
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Источник:
marca.com

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