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Бензема получил награды лучшему игроку и бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги
Пока травмирован сходил за чашками
Фото: скриншот Marca
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема получил три индивидуальные награды по итогам прошлого сезона Ла Лиги. Это ежегодная церемония от газеты Marca.
На церемонии французу вручили трофей Пичичи (лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги), приз Ди Стефано (лучшему игроку сезона Ла Лиги), а также приз игроку сезона по версии болельщиков.
В прошлом сезоне Бензема в составе "Реала" забил 27 голов и стал лучшим игроком Примеры.
В этом сезоне Карим провел за "Реал" 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
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