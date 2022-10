Примера. Вильярреал забыл про голы, а Серхио Леон приговорил Хетафе

После 7 туров у "Кадиса" только один забитый гол. Пожалуй, это говорит о команде все.

Почему "Вильярреал" не победил? Все просто - у "Подводников" как только из-за очередной травмы выбывает Жерар Морено, так сразу некому забивать голы.

Сегодня команда Унаи Эмери создала не менее 5-6 стопроцентных шансов, но то, как гости подошли к их реализации - это ни в какие ворота. И ладно Педраса - он пробил в штангу с очень острого угла. Промах Данжумы в концовке тоже можно списать на фол Карселена, за который тот получил красную.

Но что делали перед воротами Ло Чельсо и, особенно, Жексон, загубивший не менее трех моментов? Мячи, будто намагниченные, летели в голкипера "Кадиса", либо же посылались хавбеками мимо штанг. Претендент на ТОП-4, говорите? И это еще повезло, что "Кадис" свой единственный шанс в концовке матча не использовал - Чоко Лосано, выбежав на ворота, проиграл дуэль Рульи.

1 - Cádiz have scored only one goal after their first seven games in LaLiga 22/23, equaling the lowest tally for a team at this stage of the season in the Top-flight (Mallorca, one goal in 01/02). Shortage. pic.twitter.com/QM65i6UQeI