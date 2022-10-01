Примера. Вильярреал забыл про голы, а Серхио Леон приговорил Хетафе

После 7 туров у "Кадиса" только один забитый гол. Пожалуй, это говорит о команде все.

Почему "Вильярреал" не победил? Все просто - у "Подводников" как только из-за очередной травмы выбывает Жерар Морено, так сразу некому забивать голы.

Сегодня команда Унаи Эмери создала не менее 5-6 стопроцентных шансов, но то, как гости подошли к их реализации - это ни в какие ворота. И ладно Педраса - он пробил в штангу с очень острого угла. Промах Данжумы в концовке тоже можно списать на фол Карселена, за который тот получил красную.

Но что делали перед воротами Ло Чельсо и, особенно, Жексон, загубивший не менее трех моментов? Мячи, будто намагниченные, летели в голкипера "Кадиса", либо же посылались хавбеками мимо штанг. Претендент на ТОП-4, говорите? И это еще повезло, что "Кадис" свой единственный шанс в концовке матча не использовал - Чоко Лосано, выбежав на ворота, проиграл дуэль Рульи.

1 - Cádiz have scored only one goal after their first seven games in LaLiga 22/23, equaling the lowest tally for a team at this stage of the season in the Top-flight (Mallorca, one goal in 01/02). Shortage. pic.twitter.com/QM65i6UQeI — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2022

В таблице после ничьей у "Кадиса" 4 очка и предпоследнее, 19-е место. У "Желтой субмарины" - 12 баллов и на данный момент 5-я позиция.

7-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Вильярреал" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Сальдуа, 90+1), Феде (Лукас Перес, 59), Алькарас (Хосе Мари, 69), Бонгонда (Лосано, 59) - Собрино, Негредо (Алекс, 59)

"Вильярреал": Рульи - Фемения, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Ло Чельсо (Моралес, 83), Капу, Парехо, Коклен (Данжума, 67) - Баэна, Жексон (Чуквезе, 83)

Предупреждения: Алькарас, 36, Алехо, 49 - Рульи, 36, Коклен, 38, Баэна, 75

Удаление: Карселен, 90+2

Все, что не забили сегодня в Кадисе, залетело в пригороде Мадрида. Яркий матч получился, зрители такие любят.

По-хорошему, справедливым его итогом была ничья. Команды-то более-менее равны. "Вальядолид" больше владел мячом и точнее пасовал, но "Хетафе" выигрывал много борьбы и чаще бил по воротам.

Голы тоже получились интересными у обеих сторон. У "Хетафе" классно сработал правый фланг, откуда пришли оба мяча. У "Вальядолида" же солировал Серхио Леон - он реализовал пенальти, после чего классно пробил из пределов штрафной в одно касание, а напоследок еще и Оскара Плано на удар вывел.

Вероятно, это лучший поединок 33-летнего форварда за пару сезонов, но даже так у "Хетафе" был шанс спастись. В середине второго тайма Шон Вайсманн явно сыграл рукой в своей штрафной, пенальти вызвался пробивать Энес Унал и… проиграл дуэль Масипу.

5 - Since his first game in @LaLigaEN for @realvalladolidE in 2018/19, only Fernando Pacheco (6) has saved more penalties than Jordi Masip in the competition (5, as many as Edgar Badía, David Soria, Rui Silva & Sergio Herrera). Spider. pic.twitter.com/gUEVRhEgdv — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2022

А когда подводит лидер - какие могут быть очки? В таблице у синих по-прежнему 7 баллов; столько же после сегодняшнего успеха у "Вальядолида".

7-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Вальядолид" - 2:3

Голы: Майораль, 29, Дамьен Суарес, 31 - Серхио Леон, 20 (с пенальти), 37, Плано, 48

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Дуарте, Альварес, Иглесиас (Латаса, 75) - Аленья, Арамбарри (Мунир, 63), Альгобия (Сеоане, 46, Митрович, 82) - Унал, Майораль

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес (Эль-Ямик, 33, Феддаль, 46), Хави Санчес, Эскудеро - Агуадо, Меса (Мальса, 86), Кике Перес - Плата, Серхио Леон (Вайсманн, 78), Плано (Иван Санчес, 78)

Предупреждения: Даконам, 18 - Кике Перес, 11, Хоакин Фернандес, 14, Агуадо, 72, Вайсманн, 73, Масип, 90+2