Кунде вернется в строй после травмы гораздо ранее, чем ожидалось

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде может вернуться на поле после травмы уже на следующей неделе. Центральный защитник имеет шанс попасть в заявку на матч Лиги чемпионов с "Интером".

Как известно, во время перерыва на матчи сборных Кунде, а также Рональд Араухо, получили травмы в матчах за свои национальные команды.

Сначала восстановление Жюля оценивалось в срок не менее, чем месяц. Однако, защитник уже сейчас принимает участие в тренировках с основным составом "блауграны".