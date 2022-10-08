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Кунде вернется в строй после травмы гораздо ранее, чем ожидалось

Испания
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Игрок уже почти готов помогать своему клубу

Кунде вернется в строй после травмы гораздо ранее, чем ожидалось

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде может вернуться на поле после травмы уже на следующей неделе. Центральный защитник имеет шанс попасть в заявку на матч Лиги чемпионов с "Интером".

Как известно, во время перерыва на матчи сборных Кунде, а также Рональд Араухо, получили травмы в матчах за свои национальные команды.

Сначала восстановление Жюля оценивалось в срок не менее, чем месяц. Однако, защитник уже сейчас принимает участие в тренировках с основным составом "блауграны".

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В статье: Барселона Интер (Милан) Жюль Кунде
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Источник:
FCBarcelonaNoticias

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