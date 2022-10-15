Барселона может продать сразу троих известных игроков зимой

"Барселона" планирует расстаться с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой, а также полузащитником Френки де Йонгом в зимнее трансферное окно.

Каталонская команда будет вынуждена предпринять меры по сокращению зарплатной ведомости, если команда не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.

Пике и Альба имеют большие личные контракты, как для игроков, потерявших место в стартовом составе сине-гранатовых, вследствие чего их уход является приоритетным для руководства "Барселоны".

Френки де Йонг мог покинуть испанский клуб уже летом, однако голландец не захотел переходить в "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что зимой полузащитник будет готов к переходу.