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Барселона может продать сразу троих известных игроков зимой

Испания
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Ради сокращения зарплатной ведомости

Барселона может продать сразу троих известных игроков зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" планирует расстаться с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой, а также полузащитником Френки де Йонгом в зимнее трансферное окно.

Каталонская команда будет вынуждена предпринять меры по сокращению зарплатной ведомости, если команда не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.

Пике и Альба имеют большие личные контракты, как для игроков, потерявших место в стартовом составе сине-гранатовых, вследствие чего их уход является приоритетным для руководства "Барселоны".

Френки де Йонг мог покинуть испанский клуб уже летом, однако голландец не захотел переходить в "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что зимой полузащитник будет готов к переходу.

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В статье: Хорди Альба Барселона Френки де Йонг Жерар Пике
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Источник:
Diario Sport

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