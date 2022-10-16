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Гризманн решает. Атлетик - Атлетико 0:1. Видео обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Атлетик - Атлетико, чемпионат Испании, 15 октября 2022

Гризманн решает. Атлетик - Атлетико 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Атлетик – Атлетико, которые встречались в 9-м туре испанской Ла Лиги. Баски были впереди мадридцев до начала игры, но команда Симеоне смогла сыграть более рационально – единственный гол в начале второго тайма провел Антуан Гризманн, ставший на неделе полноценным игроком Атлетико. Победа позволила матрацам подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.

Ла Лига. Девятый тур
Атлетик - Атлетико 0:1
Гол: Гризманн 47

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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