Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн решает. Атлетик - Атлетико 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Атлетик - Атлетико, чемпионат Испании, 15 октября 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Атлетик – Атлетико, которые встречались в 9-м туре испанской Ла Лиги. Баски были впереди мадридцев до начала игры, но команда Симеоне смогла сыграть более рационально – единственный гол в начале второго тайма провел Антуан Гризманн, ставший на неделе полноценным игроком Атлетико. Победа позволила матрацам подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.
Ла Лига. Девятый тур
Атлетик - Атлетико 0:1
Гол: Гризманн 47
Популярное сейчас
- Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"
- Малиновский не сыграл за Аталанту. Последний раз Руслан отыграл 90 минут еще до войны
- Серия А. Аталанта возвращается к победам и на первое место. Без Малиновского
- Без Куртуа, но с Рюдигером. Реал объявил заявку на Эль Класико
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс