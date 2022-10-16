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Идеальный дальний удар в девятку. ВИДЕО, как Севилья обыграла Мальорку

Испания
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Смотреть видео обзор матча Севилья – Мальорка, чемпионат Испании, 15 октября 2022

Идеальный дальний удар в девятку. ВИДЕО, как Севилья обыграла Мальорку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Мальорка, которые встречались в девятом туре испанской Ла Лиги. Андалусцы тяжело начали сезон, но наконец-то начали одерживать победы. На этот раз победу принес феноменальный удар Неманьи Гуделя с дальнего расстояния. Шансов у его соотечественника Райковича не было. Победа позволила Севилье подняться на 13 место в чемпионате.

Испанская Ла Лига. 9-й тур
Мальорка – Севилья 0:1
Голы: Гудель 53

Момент гола - на 2:40

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В статье: Мальорка Севилья Неманья Гудель лучшие голы
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