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Анчелотти - о победе в Эль Класико: В прошлом сезоне я перемудрил и сегодня старался ничего не изобретать
Папа Карло - об ингредиентах успеха
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Наставник "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Барселоной" (3:1) признался, что на сей раз всячески избегал экспериментов с составом и тактикой, памятуя о последней неудаче в Класико, когда выход Модрича в нападение обернулся итоговыми 0:4.
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"Все должны были выложиться на полную, и мы это сделали. Нам удался старт матча, мы повели в счете, а во втором тайме мы контролировали ход событий", - цитирует тренера Marca.
"Все просто. Милитао максимально навязывал борьбу Левандовскому, а Кроос и Чуамени контролировали пространство между линиями, куда могли врываться соперники.
Пять замен очень помогают, если на лавке есть исполнители, заслуживающие места в старте. Мысль была такова, чтобы полузащита выглядела максимально энергично с Вальверде, а когда пойдут проблемы, выпустить Камавингу и Родриго.
Я много думал о прошлом сезоне, тогда я что-то перемудрил. В этой игре я старался ставить игроков на их места. В частности, Модрич отыграл очень эффектно на своей позиции в полузащите".
Напомним, у "Реала" сегодня по голу провели Бензема, Вальверде и Родриго. Серия без поражений у "Сливочных" на старте сезона достигла 14 матчей.
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