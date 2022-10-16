Анчелотти - о победе в Эль Класико: В прошлом сезоне я перемудрил и сегодня старался ничего не изобретать

Наставник "Реала" Карло Анчелотти после победы над "Барселоной" (3:1) признался, что на сей раз всячески избегал экспериментов с составом и тактикой, памятуя о последней неудаче в Класико, когда выход Модрича в нападение обернулся итоговыми 0:4.

"Все должны были выложиться на полную, и мы это сделали. Нам удался старт матча, мы повели в счете, а во втором тайме мы контролировали ход событий", - цитирует тренера Marca.

"Все просто. Милитао максимально навязывал борьбу Левандовскому, а Кроос и Чуамени контролировали пространство между линиями, куда могли врываться соперники.

Пять замен очень помогают, если на лавке есть исполнители, заслуживающие места в старте. Мысль была такова, чтобы полузащита выглядела максимально энергично с Вальверде, а когда пойдут проблемы, выпустить Камавингу и Родриго.

Я много думал о прошлом сезоне, тогда я что-то перемудрил. В этой игре я старался ставить игроков на их места. В частности, Модрич отыграл очень эффектно на своей позиции в полузащите".