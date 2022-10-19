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Перес о победе над Барселоной: Класико есть Класико, оно имеет большой престиж

Испания
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Флорентино говорит с журналистами

Перес о победе над Барселоной: Класико есть Класико, оно имеет большой престиж

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал интервью для Cadena SER. В нем он, помимо прочего, прокомментировал победу в Эль Класико.

– Вы ожидали, что Класико будет сложнее?

– Было непросто, но впереди еще так много матчей, что это не имеет решающего значения.

Всегда лучше побеждать, а класико есть класико, оно имеет большой престиж, – сказал Флорентино.

Напомним, что "Реал" победил дома со счетом 3:1. "Мадрид" идет на первом месте в Ла Лиге после 9 туров, опережая "Барселону" на 3 очка.

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В статье: Флорентино Перес Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
cadenaser.com

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