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Перес о победе над Барселоной: Класико есть Класико, оно имеет большой престиж
Флорентино говорит с журналистами
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал интервью для Cadena SER. В нем он, помимо прочего, прокомментировал победу в Эль Класико.
– Вы ожидали, что Класико будет сложнее?
– Было непросто, но впереди еще так много матчей, что это не имеет решающего значения.
Всегда лучше побеждать, а класико есть класико, оно имеет большой престиж, – сказал Флорентино.
Напомним, что "Реал" победил дома со счетом 3:1. "Мадрид" идет на первом месте в Ла Лиге после 9 туров, опережая "Барселону" на 3 очка.
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