В Испании могут приостановить чемпионаты с 28 октября. Клубы протестуют против закона, допускающего игру в Суперлиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас 27 октября проведет внеочередное собрание клубов Ла Лиги и Сегунды, чтобы рассмотреть вариант с остановкой соревнований с 28 октября, сообщает COPE.

Причина остановки – протест клубов против нового закона в Испании. Он позволяет клубам выступать одновременно в чемпионате Испании и в Суперлиге Европы. Против закона выступают 39 из 42 профессиональных клубов высших дивизионов испании.

"За" выступают "Реал", "Барселона" и "Атлетик".

В руководстве лиги опасаются, что из-за этого закона и возможного развития событий, под угрозой окажется сделка с инвестиционным фондом CVC на 2 миллиарда евро. Эти средства должны были получить испанские команды.