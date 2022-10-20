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В Испании могут приостановить чемпионаты с 28 октября. Клубы протестуют против закона, допускающего игру в Суперлиге

Испания
(1 голосов)

Под угрозой соглашение на 2 миллиарда евро

В Испании могут приостановить чемпионаты с 28 октября. Клубы протестуют против закона, допускающего игру в Суперлиге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас 27 октября проведет внеочередное собрание клубов Ла Лиги и Сегунды, чтобы рассмотреть вариант с остановкой соревнований с 28 октября, сообщает COPE.

Причина остановки – протест клубов против нового закона в Испании. Он позволяет клубам выступать одновременно в чемпионате Испании и в Суперлиге Европы. Против закона выступают 39 из 42 профессиональных клубов высших дивизионов испании.

"За" выступают "Реал", "Барселона" и "Атлетик".

В руководстве лиги опасаются, что из-за этого закона и возможного развития событий, под угрозой окажется сделка с инвестиционным фондом CVC на 2 миллиарда евро. Эти средства должны были получить испанские команды.

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В статье: Ла Лига Суперлига Хавьер Тебас
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Источник:
cope.es

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
20.10.2022 в 17:51
Мабуть це якийсь особливий вид глістів, від яких вже другий рік поспіль чешуться дупи босів Реала, Барси та Атлєтіко.
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