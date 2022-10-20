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В Испании могут приостановить чемпионаты с 28 октября. Клубы протестуют против закона, допускающего игру в Суперлиге
Под угрозой соглашение на 2 миллиарда евро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас 27 октября проведет внеочередное собрание клубов Ла Лиги и Сегунды, чтобы рассмотреть вариант с остановкой соревнований с 28 октября, сообщает COPE.
Причина остановки – протест клубов против нового закона в Испании. Он позволяет клубам выступать одновременно в чемпионате Испании и в Суперлиге Европы. Против закона выступают 39 из 42 профессиональных клубов высших дивизионов испании.
"За" выступают "Реал", "Барселона" и "Атлетик".
В руководстве лиги опасаются, что из-за этого закона и возможного развития событий, под угрозой окажется сделка с инвестиционным фондом CVC на 2 миллиарда евро. Эти средства должны были получить испанские команды.
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