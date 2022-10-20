Примера. Барселона - Вильярреал 3:0. Ветерок прогулки - ураган для соперника

"Барселона" получила "сочный" щелбан от "Реала" – такой, что запоминается надолго. Но после поражения в Эль-Класико каталонцы не опустили рук – и это тоже признак сильной духом команды. Надо было собраться на игру с непростым соперником. Да, у "Вильярреала" сегодня было немало кадровых проблем (Унаи Эмери даже не смог полностью сформировать заявку), но "субмарина" опасна даже при таких условиях. Она опасна всегда, априори.

Но сегодня выглядела обреченной с самого начала. "Вильярреал" был далек от победы и даже ничьей. Хуже всего то, что команда даже не нашла русла борьбы. Одна желтая карточка, когда ты горишь 0:3 еще в первом тайме – это свидетельство полной деморализации. Конечно, это произошло не само по себе. Этому способствовала "Барселона".

Она сегодня двигалась по полю – словно во время прогулки по набережной. Легкий ветерок подталкивал ее в спину, хотя для соперника это был ураган. Ураган под фамилией Фати, Гави, Левандовский, Альба и другие. Начался шквал с двух ударов Ансу: молодой надежде "Барсы" очень хотелось впервые за последний год отличиться на "Камп Ноу", но сначала пришлось уступить Роберту Левандовскому. Темп задал именно польский бомбардир.

Первый его гол – уникальное сочетание классной командной игры и индивидуальной работы. Бросается в глаза то, как четко "Барса" разыграла атаку – Альба прострелил с фланга в центральную зону, где под "опекой" двух игроков находился Левандовский. И тут уже проявилось индивидуальное мастерство: поляк принял мяч и одновременно обработал его так, что "выключил" защитников "Вильярреала". Пробить Рульи тоже не составляло труда.

Второй гол случился через четыре минуты: на этот раз Роберт, получив короткую передачу от Гави, немного сместился с левого края в центр и пробил в дальний угол через "коридор". Филигранная точность. И вот после этого пришло время Фати.

Вернее, настал момент, когда он смог увенчать командные усилия успехом. "Десятку" "Барсы" вывели на ударную позицию в нескольких метрах от ворот, однако справиться с заданием Фати сумел со второй попытки. Пусть так. В этой конкретной ситуации главное – результат, а не способ его достижения.

Во втором тайме "Барса" откровенно отдыхала – и язык не повернется упрекнуть в этом команду. Хави сделал замены, "Вильярреал" полностью расклеился, а "Барса" лениво катала мяч туда-сюда. Активизация состоялась в конце тайма (и матча), когда сначала с выгодной позиции по воротам не попал Педри, а затем Рафинья неудачно пробил со штрафного. Вдруг тут проснулся "Вильярреал": Моралес получил мяч в штрафной площадке тер Штегена и бил с разворота неприятно для голкипера. Не попал. Но даже если бы забил, это не изменило бы общего впечатления от игры.

Эта победа после болезненного поражения в Эль-Класико – то, что нужно для реабилитации. Для возвращения себе уверенности, которая могла пошатнуться. Ну а у "Вильярреала" все сложно не только в плоскости противостояния с "Барселоной". Место на грани вылета из топ-десятки турнирной таблицы – удар по самолюбию для Унаи Эмери.

Примера. 10-й тур

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вильярреал" 3:0

Голы: Роберт Левандовский 31, Роберт Левандовский 35, Ансу Фати 38

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Роберт Левандовский (Усман Дембеле 75), Педри , Жорди Альба, Френки де Йонг (Серхио Бускетс 70), Маркос Алонсо, Жюль Кунде (Жерар Пике 78), Серхи Роберто (Эктор Бельерин 70), Гави, Ансу Фати (Рафинья 75), Ферран Торрес

"Вильярреал": Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль (Айсса Манди 80), Пау Торрес, Даниэль Парехо, Арно Данжума (Хосе Луис Моралес 46), Ереми Пино, Альфонсо Педраса (Хоан Мохика 25), Николя Жексон (Альберто Морено 57), Алекс Баена, Мануэль Морланес (Мануэль Тригерос 57)

Предупреждение: Пау Торрес 90+2