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Бетис - Атлетико 1:2. Сухой лист Гризманна. Видео обзор матча

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Бетис - Атлетико 1:2. Сухой лист Гризманна. Видео обзор матча

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В рамках 11-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Бетис" - 2:1. Победу "матрасникам" принес Антуан Гризманн - француз оформил дубль во втором тайме. Сначала форвард забил прямым ударом с углового, а спустя 17 минут удвоил преимущество гостей. В концовке хозяева поля отыграли один мяч, благодаря голу Фекира, но на большее подопечных Мануэлся Пеллегрини не хватило.

11-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Фекир, 83 - Гризманн, 54, 71

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Бетис (Севилья)
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