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Вильярреал объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший менеджер Барселоны
После двухлетнего отпуска Кике Сетьен снова в деле
Фото: villarrealcf.es
"Вильярреал" объявил о назначении Кике Сетьена на пост главного тренера первой команды. Испанец подписал контракт с "желтой субмариной" до конца сезона-2023/24.
До печальноизвестного прихода в "Барселону" Кике тренировал "Бетис". Команду из Севильи отмечали за яркий атакующий стиль.
Кике был уволен из "Барселоны" в августе 2020-го. После этого испанский специалист не тренировал.
У руля "Вильярреала" он сменил Уная Эмери, который подписал контракт с "Астон Виллой". Бирмингемский клуб выплатил испанскому клубу 6 миллионов евро компенсации.
¡Quique Setién, nuevo entrenador del Villarreal CF!— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 25, 2022
¡Bienvenido, @QSetien ????!
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