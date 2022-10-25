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Вильярреал объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший менеджер Барселоны

Испания
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После двухлетнего отпуска Кике Сетьен снова в деле

Вильярреал объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший менеджер Барселоны

Фото: villarrealcf.es

Новина українською

"Вильярреал" объявил о назначении Кике Сетьена на пост главного тренера первой команды. Испанец подписал контракт с "желтой субмариной" до конца сезона-2023/24.

До печальноизвестного прихода в "Барселону" Кике тренировал "Бетис". Команду из Севильи отмечали за яркий атакующий стиль.

Кике был уволен из "Барселоны" в августе 2020-го. После этого испанский специалист не тренировал.

У руля "Вильярреала" он сменил Уная Эмери, который подписал контракт с "Астон Виллой". Бирмингемский клуб выплатил испанскому клубу 6 миллионов евро компенсации.

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В статье: Унаи Эмери Барселона Вильярреал Кике Сетьен
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