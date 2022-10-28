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С Неймара сняли обвинения в коррупции при переходе из Сантоса в Барселону

Испания
(1 голосов)

Также оправданы Бартомеу и родители Неймара

С Неймара сняли обвинения в коррупции при переходе из Сантоса в Барселону

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Прокуратура сняла обвинения с нападающего "ПСЖ" Неймара, его родителей, бывших президентов "Барселоны" Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, а также бывшего директора "Сантоса" Одилио Родригеса, сообщает ESPN.

Истец, в лице компании DIS, запрашивал для игрока 150 миллионов евро компенсации и 5 лет тюремного заключения.

Вся группа обвинялась в том, что компания DIS, которая владела 40% прав на игрока с момента его выступлений за "Сантос", не получила обещанную сумму при переходе игрока в "Барселону".

Прокурор, выслушав выступления обвиняемых, заявил, что "нет даже намеков на какое-либо преступление" и попросил оправдать их.

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В статье: Неймар Барселона Сантос (Бразилия) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.10.2022 в 17:51
Как-то, чисто из любопытства, сколько стоит «не виновен» ? Наверное не мало. А сколько "нет даже намеков на какое-либо преступление", вообще представить страшно, наверное целое состояние .. ))
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