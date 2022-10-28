С Неймара сняли обвинения в коррупции при переходе из Сантоса в Барселону

Прокуратура сняла обвинения с нападающего "ПСЖ" Неймара, его родителей, бывших президентов "Барселоны" Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, а также бывшего директора "Сантоса" Одилио Родригеса, сообщает ESPN.

Истец, в лице компании DIS, запрашивал для игрока 150 миллионов евро компенсации и 5 лет тюремного заключения.

Вся группа обвинялась в том, что компания DIS, которая владела 40% прав на игрока с момента его выступлений за "Сантос", не получила обещанную сумму при переходе игрока в "Барселону".

Прокурор, выслушав выступления обвиняемых, заявил, что "нет даже намеков на какое-либо преступление" и попросил оправдать их.