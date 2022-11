Примера. Нервы в Хетафе, неудачный дебют Карвальяла и монструозный вратарь Эльче

Матч без голов, но с драматичной развязкой в добавленное время.

Вообще "Хетафе" был фаворитом встречи, но на деле "Кадис" играл острее. В первом таймы у гостей головой с 4-5 метров не попал в створ Собрино; "Хета" ответил на это ударом Майораля, который на линии ворот отразили защитники.

Во втором тайме опять Собрино расстреливал Сорию под углом, но Давид не сплоховал. Затем еще Лукас Перес хлестко пробивал с лету, но и здесь хозяев спасла перекладина.

Темп матча был невысок, ничья всех устраивала, и никто не догадывался, что на 94-й минуте игра взорвется. Лукас Перес (да, опять он!) оторвался от защитников и заработал на себе фол последней надежды, выбивший с игры Альвареса. Порту так активно оспаривал это решение, что схлопотал вторую желтую и оставил "Хетафе" вообще вдевятером. Но и это был не конец!

Энес Унал даже так зацепился за мяч на чужой половине, заработал красную для Луиса Эрнандеса, а со штрафного - последним действием в матче - попал в штангу!

В общем, концовка - огонь. В таблице же у "Хетафе" после ничьи 14 баллов и 12-е место. "Кадис" с 11 очками идет 18-м.

13-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Кадис" - 0:0

"Хетафе": Сория - Порту, Даконам (Альварес, 75), Митрович, Дуарте (Альдерете, 46), Иглесиас - Максимович (Мунир, 67), Милья, Аленья (Латаса, 85) - Майораль (Альгобия, 75), Унал

"Кадис": Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес (Кала, 46), Чуст (Карселен, 26), Эспино - Бонгонда (Алехо, 64), Феде, Алекс, Окампо (Алькарас, 64) - Собрино, Лосано (Лукас Перес, 82)

Предупреждения: Унал, 8, Дуарте, 30, Даконам, 33, Порту, 74 - Луис Эрнандес, 28

Удаления: Альварес, 90+6, Порту, 90+7 - Луис Эрнандес, 90+10

"Эльче" на всех парах движется к понижению в классе, но его вратарь Эдгар Бадиа за командой в Сегунду не последует. Он для этого слишком силен.

Сегодня Бадиа спас зелено-полосатых от 5-6 верных голов, исполняя сэйвы на любой вкус. Он в шпагате отражал удар Платы низом; сложился и перевел на угловой мяч после попытки Плано головой от газона; выдающимся образом угадал, куда пробьет с близкого расстояния Серхио Леон; на старте второго тайма еще раз огорчил Плату, отбив его тычок с трех метров.

В общем, это был матч вратарской славы, но вот полевые игроки "Эльче" выступили так слабо, что "Вальядолид" все равно победил. Хави Санчес и Роке Меса забили в ситуациях, когда вратарь уже был отыгран.

"Эльче" отквитал один мяч во втором тайме, но не надо иллюзий - то была первая и единственная опасная атака от гостей за весь матч.

В таблице зелено-полосатые по-прежнему последние с безнадежными 4 очками; у "Вальядолида" - 17 баллов и 10-е место.

13-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Эльче" - 2:1

Голы: Хави Санчес, 40, Меса, 46 - Хосан, 63

"Вальядолид": Масип - Лукас Роса, Хоакин Фернандес, Хави Санчес (Эль-Ямик, 67), Эскудеро (Оласа, 46) - Иван Санчес (Кике Перес, 67), Меса, Агуадо - Плата (Мончу, 80), Серхио Леон (Вайсманн, 69), Плано

"Эльче": Бадиа - Лирола (Меркау, 78), Роко, Бигас (Диего Гонсалес, 46), Клерк - Колладо (Хосан, 46), Маскарель, Гумбау (Гути, 62) - Милья, Бойе (Понсе, 62), Моренте

Предупреждения: Хави Санчес, 45, Хоакин Фернандес, 64

Очень качественный матч по меркам испанским середняков. А уж голы - и подавно конфетка.

Чими Авила открыл счет в матче идеальным по исполнению диагональным ударом с угла штрафной - Марчесин не дотянулся, несмотря на весь свой рост.

"Сельта", однако, не горевала, и Аспас вскоре сравнял счет могучим ударом от перекладины. Помимо Яго здесь отмечаем также хорошую работу Серви на фланге - он сегодня был активен.

Впрочем, не так активен, как Чими Авила, выведший "Осасуну" вперед повторно - теперь на помощь аргентинцу пришло незаурядное умение пробивать головой. До ворот было метров 12-13, но форвард все равно не оставил шансов вратарю.

