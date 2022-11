Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. И кто теперь сильнейший клуб в столице?

Да простят нас фаны "Атлетико", но главное дерби Мадрида этого сезона было сыграно именно сегодня.

Да, "Реал" играл без Крооса, Рюдигера и Бензема, но это его проблемы. Тем более, даже с такими потерями "Сливочные" обязаны были подтверждать статус в матче против середняка Ла Лиги. А что в итоге получили?

На стартовых минутах на поле была лишь одна команда, и это был не "Реал". Правый фланг гостей трещал по швам. Комесанья открыл счет после прострела от Франа; чуть позже на ворота вывалился Альваро Гарсия, но не переиграл Куртуа.

"Реал" появился на поле минуте на 30-й. Первым попытался забить Родриго, но ударил выше ворот. Ну, а дальше "Сливочные" включили прошлогодний режим суперэффективности. Полторы атаки - два гола! В первом эпизоде Фран заплел ноги Асенсио, и Модрич реализовал пенальти, а во втором Эдер Милитао выиграл верх после углового.

5 - Marco Asensio ????????, who has played his 250th game in all competitions for @realmadriden ⚪️⚪️, has won his fifth penalty in @LaLigaEN , the fourth for Los Blancos and the first one since September 2018 v Leganés. Meteoric. pic.twitter.com/xgxefGQWD4

Другого середняка такой отрезок сломил бы, но не сегодняшний "Райо". Он собрался и еще перед перерывом Альваро плотным ударом в ближний угол спровоцировал Куртуа на ошибку - 2:2!

И вот на этом месте "Реал" занервничал. Во втором тайме "Сливочные" мало угрожали воротам и часто били соперников по ногам. Понятно, что "Райо" провоцировал, но этим команда Анчелотти еще больше отдаляла себя от успеха. Родриго вообще повезло, что не удалили - повод судье он дал.

Ну, а кульминация матча наступила на 65-й минуте, когда герой вечера Альваро заработал пенальти. Куртуа вроде отбил удар Трехо, но заступил за линию, и Оскару позволили перебить. На сей раз он не промазал - и этому факту наверняка сильно рады в "Барселоне".

3 - #RayoVallecano ⚡️ have scored three goals against #RealMadrid ⚪️⚪️ for the second time in their history in @LaLigaEN after October 1977 (3-2 win at home). This has been the first defeat for Los Blancos in the competition this season. Thunder. pic.twitter.com/q38babGklQ