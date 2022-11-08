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Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. И кто теперь сильнейший клуб в столице?

Испания
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(2 голосов)

Сенсация в дерби

Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. И кто теперь сильнейший клуб в столице?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Да простят нас фаны "Атлетико", но главное дерби Мадрида этого сезона было сыграно именно сегодня.

Да, "Реал" играл без Крооса, Рюдигера и Бензема, но это его проблемы. Тем более, даже с такими потерями "Сливочные" обязаны были подтверждать статус в матче против середняка Ла Лиги. А что в итоге получили?

На стартовых минутах на поле была лишь одна команда, и это был не "Реал". Правый фланг гостей трещал по швам. Комесанья открыл счет после прострела от Франа; чуть позже на ворота вывалился Альваро Гарсия, но не переиграл Куртуа.

"Реал" появился на поле минуте на 30-й. Первым попытался забить Родриго, но ударил выше ворот. Ну, а дальше "Сливочные" включили прошлогодний режим суперэффективности. Полторы атаки - два гола! В первом эпизоде Фран заплел ноги Асенсио, и Модрич реализовал пенальти, а во втором Эдер Милитао выиграл верх после углового.

Другого середняка такой отрезок сломил бы, но не сегодняшний "Райо". Он собрался и еще перед перерывом Альваро плотным ударом в ближний угол спровоцировал Куртуа на ошибку - 2:2!

И вот на этом месте "Реал" занервничал. Во втором тайме "Сливочные" мало угрожали воротам и часто били соперников по ногам. Понятно, что "Райо" провоцировал, но этим команда Анчелотти еще больше отдаляла себя от успеха. Родриго вообще повезло, что не удалили - повод судье он дал.

Ну, а кульминация матча наступила на 65-й минуте, когда герой вечера Альваро заработал пенальти. Куртуа вроде отбил удар Трехо, но заступил за линию, и Оскару позволили перебить. На сей раз он не промазал - и этому факту наверняка сильно рады в "Барселоне".

Теперь "Блауграна" опережает Мадрид на 2 очка, несмотря на проигранное Класико. Касательно "Райо", то у него 8-е место, 21 очко и респект от всех поклонников футбола за смелость и талант, позволившие отобрать очки у гранда не "автобусом", но открытым футболом.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 3:2

Голы: Комесанья, 5, Альваро Гарсия, 44, Трехо, 67 (с пенальти) - Модрич, 37 (с пенальти), Милитао, 41

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 79), Валентин - Паласон (Чаваррия, 88), Трехо (Унаи Лопес, 70), Альваро Гарсия (Сальви, 88) - Камельо (Фалькао, 88)

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Начо, 85) - Вальверде, Чуамени (Камавинга, 69), Модрич (Мариано, 79) - Асенсио, Родриго, Винисиус

Предупреждения: Катена, 2, Трехо, 48, Балью, 87, Чаваррия, 90+1 - Винисиус, 11, Модрич, 60, Карвахаль, 65, Родриго, 70, Васкес, 90+9

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В статье: Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (30)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.11.2022 в 00:36
Ох, как же не хотел этот Мартинес Мануэра идти, смотреть кино, при назначении справедливого пенальти в ворота дырявого в защите Реала. С таким каменным лицом шёл, будто его отправляют на эшафот. Но что поделать, хоть ты и фанат Реала с детства, нужно изображать хоть какое-то подобие профессионализма и последовательности в своих действиях. Назначил пенальти в одни ворота, при этом помогал себе принять решение с помощью видео ассистента, будь добр смотри такое же кино при назначении пенальти в другую сторону. Кстати, перебития пенальти могло и не случиться, но в том эпизоде Реал аж дважды нарушил правила. Во-первых, дырявый Куртуа выскочил за линию, во-вторых, виновник "торжества" Карвахаль раньше удара вбежал в штрафную. И, если по Куртуа ещё можно было придумать версию, что одна нога бельгийского вратаря на 3 миллиметра всё же осталась на линии, то по игроку Реала отмазок быть не могло. Кстати, арбитр, конечно, чувствовал игру и понимал, что нужно как-то спасать Реал. Я уверен, случись хоть мало-мальски момент, где можно придумать пенальти, он бы это сотворил. Но единственное, на что он сподобился, это добавить 8 минут, вместо законных 5. А там, где 8 минут, там и все 10. А то, что арбитры в Ла Лиге очень часто манипулируют подобными вещами, что помочь одним и прибить других, приведу пример. 23.04.2017. Матч Реал-Барса 2-3. Помните гол Месси в самом конце матча, в компенсированное время? Так вот, в том матче были и замены по полной программе и удаление Рамоса и четыре гола к тому времени, но арбитр, спасая Реал (ничья Мадрид устраивала, они в турнирной таблице опережали Барсу) добавил всего ... 2 минуты... А Месси вкинул победный гол за 12 секунд до окончалия этих компенсированных 2 минут... Как говорится, высшая справедливость восторжествовала... А добавь он минут 8, как сегодня, глядишь и за левый пенальти можно было зацепиться... Поздравления всем, кто за Барсу. Ну а пенсионерам Реала так и надо. Слишком тепличные условия у них по календарю...И, когда прыти пенсионерской хватало, они, хоть и с большой натугой, но брали свои победы... Но, видно, уже подвыдохлись... Не тянут... Слабые..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:42
А также у арбитра уникальное зрение. Он не увидел, как Куртуа коснулся пальцами мяча, соответственно не поставил угловой и тут же издали заметил кричащего тренера Ройо и удалил его. Красота.))
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:35
И вот теперь смотрите мадридасы, каким будет ваш Реал, когда через пол года уйдут Модрич и Кроос, а Бензема станет стареньким и начнёт ломаться. На одних негроидах далеко не уедете. И папа Карло не поможет.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
08.11.2022 в 00:25
Длинный тяжелый переезд из центра Мадрида на окраину, пробки на дорогах, нервы и травмы некоторых ведущих игроков, Еще проклятый судья. Кажется перечислил все причины и отмазки. Если серьёзно, то Реал, с его то финансами и составом, даже при всех "проблемах" обязан был победить уважаемый, но скромный Райо. У меня всё. Дальше за меня пусть работает мой боевой бешеный скунс. Он где-то здесь.
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:30
« Длинный тяжелый переезд из центра Мадрида на окраину» это класс! Спасибо, повеселил.))
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:17
Какие замечательные дни: Динамо и Барса победила, завтра республиканцы ДЕРЬМОкратов в обеих палатах поимеют и реал наказали
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+2
0
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Campeón
08.11.2022 в 00:20
бачу ти радий, рашист, що з цим може закінчитися безкоштовна допомога Україні
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0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:22
П Н Х тупарь запуганный. Побольше слушай пропагандонов.
+1
0
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Campeón
08.11.2022 в 00:25
Так це ж один із пунктів їхньої програми. представники мага постійно про це говорять
0
-2
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Campeón
08.11.2022 в 00:29
просто ти і є той пропагандон, кремлівська концерва, постійно смокчуча, що мріє про член Роналду
0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:36
Очень сложно что-то доказать человеку, у которого в черепной коробке от стенки до стенки по единственной прямой извилине бегает хромой одинокий таракан.
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:22
Ёщё бы Трампа на царство и вообще ништяк, да?
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:24
Можно и DeSantis
0
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:26
Кстати он твой земеля, я посмотрел.
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:31
Очень хороший земляк
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:41
Мой земляк тоже ничего.
0
0
avatar
Campeón
08.11.2022 в 00:17
спасає райо путалону, а путалонці за це прийнялись їм смоктати футбольна проституція на нашому сайті серед фанатів барси процвітає
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:19
Тешься детка своими убогими предположениями
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:19
Райо и у нас очки отобрало между прочим.
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+1
0
avatar
Campeón
08.11.2022 в 00:21
а тепер ви їм смокчете
0
-2
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:16
Когда поменяли Модрича я мысленно себе сказал, ну всё, Реал сегодня не выиграет.
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
08.11.2022 в 00:12
Хто б сумнівався... Що вся боротьба попереду! А футболістам ТОП-клубів, ще ЧМ грати... Тому до весни лідер буде не зовсім чемпіоном... Може інтрига до останніх турів буде вирувати.
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:11
Мадридасики
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+3
0
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Campeón
08.11.2022 в 00:13
2 очки відставання. Одне ель класіко і чемп наш
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:14
Как сказал бы один наш барселонец «соси не отвлекайся» ))
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:09
Молодцы мадридцы с соседнего района!!! Урок севильцам, которых выносят из автобуса с уже раздвинутыми ногами
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:06
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+4
0
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Барселиниуc (землянин)
08.11.2022 в 00:13
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+2
0
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Campeón
08.11.2022 в 00:15
скільки радостіа де вона була після ель класіко? самі ж перемогти не взмозі
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-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.11.2022 в 00:21
Соси чапманоголовый
0
-1

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