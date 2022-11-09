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Вспомнил мать арбитра. Стали известны слова, за которые удалили Пике
Испанский стыд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Жерар Пике, несмотря на заявление об окончании карьеры, попал в заявку "Барселоны" на игру против "Осасуны" (2:1) в рамках 14-го тура Ла Лиги. На поле он не появился, а в перерыве и вовсе был удален.
35-летний испанец остался недоволен двумя желтыми карточками, который получил Роберт Левандовский в первом тайме. Он подошел к арбитру, чтобы высказать претензии по его работе. По данным испанских СМИ, футболист оскорбил мать главного арбитра Хесуса Хиля Марсано.
"Ты видел угловой, который назначил у наших ворот? Ты судья, который **** нас больше всего на расстоянии. Это чертов позор, я с*у на твою гр*****ю мать" , – сказал Пике рефери.
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