Вспомнил мать арбитра. Стали известны слова, за которые удалили Пике

Защитник Жерар Пике, несмотря на заявление об окончании карьеры, попал в заявку "Барселоны" на игру против "Осасуны" (2:1) в рамках 14-го тура Ла Лиги. На поле он не появился, а в перерыве и вовсе был удален.

35-летний испанец остался недоволен двумя желтыми карточками, который получил Роберт Левандовский в первом тайме. Он подошел к арбитру, чтобы высказать претензии по его работе. По данным испанских СМИ, футболист оскорбил мать главного арбитра Хесуса Хиля Марсано.