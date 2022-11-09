Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Депортиво завершил профессиональную карьеру
В возрасте 32 лет
Фото: rcdeportivo.es
"Депортиво" объявил о прекращении сотрудничества с вингером Ибаи Гомесом. Клуб также добавил, что испанец решил завершить карьеру профессионального футболиста в возрасте 32 лет.
Гомес перешел в "Депортиво" в июле, до этого отыграв несколько месяцев в иранском "Фуладе". В нынешнем сезоне вингер провел 7 матчей за галисийский клуб. Ранее он также выступал за "Сантутчу", "Сестао Ривер", "Атлетик" (Бильбао) и "Алавес".
В составе "львов" он стал обладателем Суперкубка Испании в 2021 году.
Por complicado que sea, mi cabeza y mi corazón me piden que es momento de contaros algo… pic.twitter.com/0Rqb78NunT— IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) November 8, 2022
Популярное сейчас
- Кубок лиги. Разгромное поражение Эвертона Борнмуту, неожиданный вылет Брентфорда
- Усик: Зеленский - первый президент, кто не предал страну
- На спектакле на России актеры в форме ВСУ "расстреливали" зрителей. ВИДЕО
- Примера. Райо Вальекано - Реал Мадрид 3:2. И кто теперь сильнейший клуб в столице?
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО