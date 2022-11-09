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Вингер Депортиво завершил профессиональную карьеру

Испания
(1 голосов)

В возрасте 32 лет

Вингер Депортиво завершил профессиональную карьеру

Фото: rcdeportivo.es

Новина українською

"Депортиво" объявил о прекращении сотрудничества с вингером Ибаи Гомесом. Клуб также добавил, что испанец решил завершить карьеру профессионального футболиста в возрасте 32 лет.

Гомес перешел в "Депортиво" в июле, до этого отыграв несколько месяцев в иранском "Фуладе". В нынешнем сезоне вингер провел 7 матчей за галисийский клуб. Ранее он также выступал за "Сантутчу", "Сестао Ривер", "Атлетик" (Бильбао) и "Алавес".

В составе "львов" он стал обладателем Суперкубка Испании в 2021 году.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Ибаи Гомес
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Источник:
rcdeportivo.es

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