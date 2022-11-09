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Пике в последнем матче повторил антирекорд по удалениям за Барселону

Испания
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Смазанная концовка

Пике в последнем матче повторил антирекорд по удалениям за Барселону

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике повторил клубный антирекорд по удалениям, сообщает в твиттере MisterChip – журналист ONDA CERO, ESPN и AS. Каталонец получил красную карточку в 11-й раз.

Пике удалился в последнем своем матче за "Барселону" в матче против "Осасуны" (2:1). Причем даже не появившись на поле. Он начал спорить с судьей по поводу удаления Роберта Левандовского.

Он повторил антирекорд Стоичкова, который в своей карьере удалялся также 11 раз.

На третьем месте в топе по "красным" идет Пеп Гвардиола – он получил 9 удалений за "Барсу".

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Жерар Пике
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