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Пике в последнем матче повторил антирекорд по удалениям за Барселону
Смазанная концовка
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жерар Пике повторил клубный антирекорд по удалениям, сообщает в твиттере MisterChip – журналист ONDA CERO, ESPN и AS. Каталонец получил красную карточку в 11-й раз.
Пике удалился в последнем своем матче за "Барселону" в матче против "Осасуны" (2:1). Причем даже не появившись на поле. Он начал спорить с судьей по поводу удаления Роберта Левандовского.
Он повторил антирекорд Стоичкова, который в своей карьере удалялся также 11 раз.
На третьем месте в топе по "красным" идет Пеп Гвардиола – он получил 9 удалений за "Барсу".
#OJOALDATO - @3gerardpique aprovecha su último partido como futbolista profesional para igualar a Hristo Stoichkov como jugador con más expulsiones en partidos oficiales en los 123 años de historia del Barcelona.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 8, 2022
11 PIQUÉ (+1 hoy)
11 Stoichkov
9 Guardiola pic.twitter.com/PxuBa0Ilvo
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