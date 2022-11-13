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Месси: Гвардиола – лучший тренер, который у меня когда-либо был
Вместе они провели четыре сезона
Аргентинский нападающий Лионель Месси поделился своими мыслями на счет лучшего наставника в своей жизни:
“Гвардиола – лучший тренер, который у меня когда-либо был.
Все, что он планировал, всегда осуществлялось. Со временем ты понимаешь, что то, что мы построили в “Барселоне” – уникально и вечно”, - сказал Месси.
Отметим, что Лео работал с Пепом на протяжении четырех сезонов в 2008-2012 годах. За этот период они завоевали 14 трофеев, в том числе и две Лиги чемпионов.
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Источник:Movistar Futbol
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