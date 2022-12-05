Реал может отдать 60 миллионов евро за 16-летнего бразильца

"Реал" Мадрид ведет переговоры по подписанию 16-летнего полузащитника "Палмейрас" Эндрику. Окружение футболиста попросило клуб не подписывать Эрлинга Холанда, чтобы тот не мешал его развитию.

В "Реале" хотят закрыть сделку сейчас, а Эндрик прийдет в клуб уже когда ему исполнится 18 лет, в 2024-м. Бразилец обладает огромным потенциалом.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе со стороны "Реала" к Холанду. В его контракте якобы прописаны отступные, которые активируются с лета 2024-го.