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Реал может отдать 60 миллионов евро за 16-летнего бразильца

Испания
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Возможно, ради него отказались от Холанда

Реал может отдать 60 миллионов евро за 16-летнего бразильца

Фото: twitter.com/Palmeiras

Новина українською

"Реал" Мадрид ведет переговоры по подписанию 16-летнего полузащитника "Палмейрас" Эндрику. Окружение футболиста попросило клуб не подписывать Эрлинга Холанда, чтобы тот не мешал его развитию.

В "Реале" хотят закрыть сделку сейчас, а Эндрик прийдет в клуб уже когда ему исполнится 18 лет, в 2024-м. Бразилец обладает огромным потенциалом.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе со стороны "Реала" к Холанду. В его контракте якобы прописаны отступные, которые активируются с лета 2024-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Палмейрас (Сан-Паулу) Эндрик
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Источник:
marca.com

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