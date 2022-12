Гави – самый молодой игрок в старте на матч плей-офф ЧМ со времен Пеле

Гави выйдет в стартовом составе на матч Испании и Марокко в 1/8 финала чемпионата мира. Он самый молодой игрок, который выходил в старте команды на встречу плей-офф мундиаля.

На 6 декабря 2022 года Гави 18 лет и 123 дня. Пеле, когда он вышел в финале чемпионата мира 1958-го года было 17 лет 249 дней.

Напомним, что ранее Гави уже стал самым молодым футболистом, после Пеле, забивавшим гол на чемпионате мира. Хавбек Испании отличился в матче против Коста-Рики.

Матч Испания – Марокко стартует в 17:00. Победитель выйдет на лучшего из пары Португалия – Швейцария, которые сыграют свой матч в 21:00.

18 – Aged 18 years and 123 days Gavi ???????? is the youngest player to start a knockout match at the #FIFAWorldCup since Pelé ???????? in the 1958 final (17y 249d). Gem. pic.twitter.com/fwHuPCEOFp