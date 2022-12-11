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Реал хочет пригласить Буну на позицию второго голкипера. Лунин должен отправиться в аренду
Но есть одна проблема
Фото: TEAMtalk
Мадридский "Реал" решил провести изменения в голкиперском звене. На место запасного голкипера Тибо Курутуа "сливочные" хотят пригласить вратаря "Севильи" и сборной Марокко Яссина Буну. Об этом сообщает Defensa Central.
Скаутская служба испанского клуба одобрительно отзывалась о Буну и до начала Чемпионата мира, а сейчас тем более "Реал" задумался об оформлении перехода голкипера.
В то же время украинца Андрея Лунина мадридцы хотят отдать в аренду для получения игровой практики.
Правда, ценник 31-летнего Буна в 30 млн евро может стать проблемой для "Реала". "Севилья" не планирует продавать вратаря за меньшую сумму, а мадридцы убеждены, что такие деньги слишком большие для запасного голкипера.
Отметим, что Буну перешел в "Севилью" из "Жироны" в сентябре 2020 года за четыре миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.
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