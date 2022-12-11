Барса намерена продлить контракт с Дембеле минимум на один год

Испанское издание Sport.es сообщает, в конце этого сезона каталонская "Барселона" снова предпримет попытку продлить контракт с Усманом Дембеле. Нынешнее соглашение француза с "блаугранной" действует до конца следующего сезона. Клаусуала за вингера составляет 100 млн евро.

По информации источника, 25-летний Усман счастлив в "Барсе", а главный тренер "сине-гранатовых" Хави считает, что Дембеле – один из ключевых элементов его проекта.

Руководство "Барселоны" хочет пролонгировать соглашение с игроком на большой срок, однако допускает возможность выполнения минимального плана – с продлением на 1 год. Следующая стадия переговоров начнется весной.

В этом сезоне в футболке "блауграны" Усман провел 21 матч во всех турнирах, забив 5 голов и оформив 7 ассистов. Также Дембеле сейчас вместе со сборной Франции борется за титут чемпиона мира в Катаре – на мундиале вингер принял участие в 5 матчах и сделал 2 голевых передачи.