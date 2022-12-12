Иско может уйти в АПЛ в январе из-за конфликта с руководством Севильи

Полузащитник "Севильи" Иско может сменить клуб уже в январе из-за конфликта с руководством, сообщает Marca. Лопетеги может забрать хавбека в "Вулверхемптон".

Спортивного директора клуба Мончи не устраивает поведение Иско. Он присоединился к нежелательным в "Севилье" футболистам в лице Маркоса Акуньи и Папу Гомеса. Хавбек пришел в клуб по просьбе Хулена Лопетеги, который был уволен осенью. Хорхе Сампаоли не рассчитывает на 30-летнего полузащитника.

На фоне этого руководство клуба не видит другого варианта для полузащитника, кроме как покинуть клуб.

Прошлым летом им интересовались в Италии, но зимой Иско может уйти даже в АПЛ. Хулен Лопетеги возглавил "Вулверхемптон" и может захотеть взять игрока с собой. Хавбек был основным в его сборной Испании, а также в "Севилье".

При переходе Иско подписал контракт до 2024-го. Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек првоел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.