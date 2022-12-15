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Лунин и Бензема сыграли в спарринге Реала против Леганеса

Испания
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Украинец вышел в стартовом составе

Лунин и Бензема сыграли в спарринге Реала против Леганеса

Фото: twitter.com/realmadrid / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин и французский нападающий Карим Бензема вышли в стартовом составе "Реала" на контрольный матч против "Леганеса".

По информации relevo.com, поединок прошел в нестандартном формате: команды провели два тайма по 30 минут. Финальный свисток подытожил ничью 1:1.

Напомним, что Карим Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, но уже восстановился. Ходили слухи, что форвард может присоединиться к сборной перед финалом. Однако, как оказалось, только в качестве почетного гостя.

За сливочных в спарринге отличился Тони Кросс. В ворота Лунина забили после отскока.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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