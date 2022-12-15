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Лунин и Бензема сыграли в спарринге Реала против Леганеса
Украинец вышел в стартовом составе
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор невідомий
Украинский голкипер Андрей Лунин и французский нападающий Карим Бензема вышли в стартовом составе "Реала" на контрольный матч против "Леганеса".
По информации relevo.com, поединок прошел в нестандартном формате: команды провели два тайма по 30 минут. Финальный свисток подытожил ничью 1:1.
Напомним, что Карим Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, но уже восстановился. Ходили слухи, что форвард может присоединиться к сборной перед финалом. Однако, как оказалось, только в качестве почетного гостя.
За сливочных в спарринге отличился Тони Кросс. В ворота Лунина забили после отскока.
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