Лунин и Бензема сыграли в спарринге Реала против Леганеса

Украинский голкипер Андрей Лунин и французский нападающий Карим Бензема вышли в стартовом составе "Реала" на контрольный матч против "Леганеса".

По информации relevo.com, поединок прошел в нестандартном формате: команды провели два тайма по 30 минут. Финальный свисток подытожил ничью 1:1.

Напомним, что Карим Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, но уже восстановился. Ходили слухи, что форвард может присоединиться к сборной перед финалом. Однако, как оказалось, только в качестве почетного гостя.

За сливочных в спарринге отличился Тони Кросс. В ворота Лунина забили после отскока.