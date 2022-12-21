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Иско официально покинул Севилью - он провел в клубе четыре месяца
Футболист получил статус свободного агента
Фото: twitter.com/SevillaFC
"Севилья" объявила о завершении сотрудничества с полузащитником Иско. Об этом информирует официальный сайт клуба. Таким образом, 30-летний футболист получил статус свободного агента.
Его соглашение с "нервионцами" было рассчитано до лета 2024 года. Иско приходил в клуб, как один из любимых игроков Хулена Лопетеги. Последнего уволили этой осенью за неудовлетворительные результаты.
Полузащитник пробыл в клубе четыре месяца. В текущем сезоне игрок провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.
К слову, Хулен Лопетеги устроился тренировать "Вулверхемптон", и вполне вероятно он захочет воссоединиться со своим футболистом.
???? El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022
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