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Хавбек Ювентуса – третья опция Реала на усиление в полузащиту

Испания
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За него будут бороться, если не выйдет с Беллингемом и Фернандесом

Хавбек Ювентуса – третья опция Реала на усиление в полузащиту

Фото: twitter.com/locamanuel73

Новина українською

"Реал" рассматривает полузащитника "Ювентуса" Мануэля Локателли как третью опцию для усиления полузащиты. Следующим летом Мадрид не уйдет с рынка без хавбека.

Приоритетным подписанием является хавбек "Боруссии" Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем. Сообщалось, что в клубе не готовы платить за него запрашиваемые 150 миллионов евро.

Вторая опция – полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес. 21-летнего хавбека признали лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. За него также много просят.

И уже в последнюю очередь рассмотрят итальянца, который только летом 2021-го пришел в "старую синьору" из "Сассуоло".

В этом сезоне он провел 17 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего опорника в 30 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Мануэль Локателли Джуд Беллингем Энцо Фернандес
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Источник:
as.com

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