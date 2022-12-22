Хавбек Ювентуса – третья опция Реала на усиление в полузащиту

"Реал" рассматривает полузащитника "Ювентуса" Мануэля Локателли как третью опцию для усиления полузащиты. Следующим летом Мадрид не уйдет с рынка без хавбека.

Приоритетным подписанием является хавбек "Боруссии" Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем. Сообщалось, что в клубе не готовы платить за него запрашиваемые 150 миллионов евро.

Вторая опция – полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес. 21-летнего хавбека признали лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. За него также много просят.

И уже в последнюю очередь рассмотрят итальянца, который только летом 2021-го пришел в "старую синьору" из "Сассуоло".

В этом сезоне он провел 17 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего опорника в 30 миллионов евро.