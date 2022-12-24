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Тебас опубликовал данные по доходам от ТВ-прав Реала и Барселоны в ответ на слова Лапорты про невозможность конкурировать с АПЛ

Испания
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Тебас продолжает выступать против Суперлиги

Тебас опубликовал данные по доходам от ТВ-прав Реала и Барселоны в ответ на слова Лапорты про невозможность конкурировать с АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте в вопросе о конкурентноспособности клубов Примеры в сравнении с АПЛ. "Реал" и "сине-гранатовые" занимают 6-е и 7-е места по доходам от телеправ в мире.

Согласно опубликованной таблице "Реал" и "Барса" зарабатывают на ТВ-правах 160.8 и 160.1 миллион евро, соответственно. Больше всех получил "Манчестер Сити" – 176 миллионов евро.

"Уважаемый Жоан Лапорта, представляю вам данные о распределении доходов от ТВ-прав. Вы вполне конкурентоспособны по сравнению с клубами АПЛ. Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться", – написал в твиттере Тебас.

Лапорта заявил об отсутствии возможности конкурировать с клубами АПЛ в интервью клубному ТВ. Он говорил о необходимости дать возможность клубам создавать собственные турниры явно имея ввиду Суперлигу.

Напомним, что "Барселона", "Реал" и "Ювентус" остаются участниками Суперлиги. Проект живет и недавно заимел управляющую компанию (A22 Sport) и директора – Бернда Райхарта.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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