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Тебас опубликовал данные по доходам от ТВ-прав Реала и Барселоны в ответ на слова Лапорты про невозможность конкурировать с АПЛ
Тебас продолжает выступать против Суперлиги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил президенту "Барселоны" Жоану Лапорте в вопросе о конкурентноспособности клубов Примеры в сравнении с АПЛ. "Реал" и "сине-гранатовые" занимают 6-е и 7-е места по доходам от телеправ в мире.
Согласно опубликованной таблице "Реал" и "Барса" зарабатывают на ТВ-правах 160.8 и 160.1 миллион евро, соответственно. Больше всех получил "Манчестер Сити" – 176 миллионов евро.
"Уважаемый Жоан Лапорта, представляю вам данные о распределении доходов от ТВ-прав. Вы вполне конкурентоспособны по сравнению с клубами АПЛ. Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться", – написал в твиттере Тебас.
Лапорта заявил об отсутствии возможности конкурировать с клубами АПЛ в интервью клубному ТВ. Он говорил о необходимости дать возможность клубам создавать собственные турниры явно имея ввиду Суперлигу.
Напомним, что "Барселона", "Реал" и "Ювентус" остаются участниками Суперлиги. Проект живет и недавно заимел управляющую компанию (A22 Sport) и директора – Бернда Райхарта.
Estimado @JoanLaportaFCB , te paso los datos del raparto de tv del @FCBarcelona_es, comparado con clubes de la @premierleague, sois perfectamente competitivos, @laliga ingresa menos, y vosotros como los grandes de la @premierleague. Hay que informarse antes de "rajar". ???????? pic.twitter.com/brHNwgIxo5— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 23, 2022
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