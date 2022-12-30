Ждут не только Роналду. Аль-Наср приготовил внушительный контракт для капитана Барселоны

Уже следующим летом у капитана "Барселоны" Серхио Бускетса истекает контракт с клубом. Вероятно, он сменит команду.

Богатенький "Аль-Наср" намерен ускорить данный процесс. По данным Mundo Deportivo, саудиты предложили испанцу внушительный контракт и хотят видеть его в своей команде уже зимой.

Saudi Arabian club Al Nassr have made a 'massive' contract offer to Sergio Busquets.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/8JW7hHijMp — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 30, 2022

Сам Серхио пока не дал ответа на данное предложение. Ранее было немало информации, что летом он покинет "Барсу" и отправится в МЛС.

Напомним, что ныне "Аль-Наср" собирает сборную миру из ветеранов. Клуб давно контактирует с Роналду, а также хочет пригласить Канте и Рамоса.