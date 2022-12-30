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Ждут не только Роналду. Аль-Наср приготовил внушительный контракт для капитана Барселоны
Собирают сборную мира из ветеранов?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уже следующим летом у капитана "Барселоны" Серхио Бускетса истекает контракт с клубом. Вероятно, он сменит команду.
Богатенький "Аль-Наср" намерен ускорить данный процесс. По данным Mundo Deportivo, саудиты предложили испанцу внушительный контракт и хотят видеть его в своей команде уже зимой.
Saudi Arabian club Al Nassr have made a 'massive' contract offer to Sergio Busquets.— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 30, 2022
— @mundodeportivo pic.twitter.com/8JW7hHijMp
Сам Серхио пока не дал ответа на данное предложение. Ранее было немало информации, что летом он покинет "Барсу" и отправится в МЛС.
Напомним, что ныне "Аль-Наср" собирает сборную миру из ветеранов. Клуб давно контактирует с Роналду, а также хочет пригласить Канте и Рамоса.
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