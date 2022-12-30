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Ждут не только Роналду. Аль-Наср приготовил внушительный контракт для капитана Барселоны

Испания
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Собирают сборную мира из ветеранов?

Ждут не только Роналду. Аль-Наср приготовил внушительный контракт для капитана Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Уже следующим летом у капитана "Барселоны" Серхио Бускетса истекает контракт с клубом. Вероятно, он сменит команду.

Богатенький "Аль-Наср" намерен ускорить данный процесс. По данным Mundo Deportivo, саудиты предложили испанцу внушительный контракт и хотят видеть его в своей команде уже зимой.

Сам Серхио пока не дал ответа на данное предложение. Ранее было немало информации, что летом он покинет "Барсу" и отправится в МЛС.

Напомним, что ныне "Аль-Наср" собирает сборную миру из ветеранов. Клуб давно контактирует с Роналду, а также хочет пригласить Канте и Рамоса.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Аль-Наср
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