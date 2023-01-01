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Винисиуса Жуниора оскорбили по расовому признаку во время матча с Вальядолидом

Испания
(3 голосов)

Болельщики обзывали бразильца

Винисиуса Жуниора оскорбили по расовому признаку во время матча с Вальядолидом

Фото: Goal.com

Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор столкнулся с расистскими оскорблениями во время матча 15-го тура Ла Лиги с "Вальядолидом""

Когда Винисиус направлялся к скамейке столичной команды, его стали оскорблять с трибун, и некоторые выкрики носили расистский характер. Винисиус ответил болельщикам "Вальядолида" жестами.

Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе матчей против "Барселоны" в 2021 году и против "Мальорки" 14 марта 2022 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Винисиус Жуниор
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
01.01.2023 в 12:35
"Брати по розуму" барселоха...
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