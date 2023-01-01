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Винисиуса Жуниора оскорбили по расовому признаку во время матча с Вальядолидом
Болельщики обзывали бразильца
Фото: Goal.com
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор столкнулся с расистскими оскорблениями во время матча 15-го тура Ла Лиги с "Вальядолидом""
Когда Винисиус направлялся к скамейке столичной команды, его стали оскорблять с трибун, и некоторые выкрики носили расистский характер. Винисиус ответил болельщикам "Вальядолида" жестами.
Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе матчей против "Барселоны" в 2021 году и против "Мальорки" 14 марта 2022 года.
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