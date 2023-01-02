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Модрич в шаге от продления контракта с Реалом

Испания
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Кажется, стороны обо всем договорились

Модрич в шаге от продления контракта с Реалом

Новина українською

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич близок к подписанию с мадридским клубом.

Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, 37-летний игрок находится в шаге от продления контракта со "сливочными".

Контракт Луки с мадридским "Реалом" действует до конца текущего сезона. Однако, как сообщается, обе стороны заинтересованы в продлении договора еще на сезон.

В текущем сезоне Модрич отыграл 18 матчей за "Реал", забив пять голов и сделав два ассиста.

Также в текущем сезоне Модрич стал бронзовым призером на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Хорватии. Его национальная команда в матче за третье место обыграла Марокко со счётом 2:1.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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