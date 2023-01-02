Модрич в шаге от продления контракта с Реалом

Хорватский полузащитник " Реала " Лука Модрич близок к подписанию с мадридским клубом.

Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, 37-летний игрок находится в шаге от продления контракта со "сливочными".

Контракт Луки с мадридским "Реалом" действует до конца текущего сезона. Однако, как сообщается, обе стороны заинтересованы в продлении договора еще на сезон.

В текущем сезоне Модрич отыграл 18 матчей за "Реал", забив пять голов и сделав два ассиста.

Также в текущем сезоне Модрич стал бронзовым призером на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Хорватии. Его национальная команда в матче за третье место обыграла Марокко со счётом 2:1.