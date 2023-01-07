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Защитник Баварии может перейти в Барселону

Испания
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Каталонцы усиливают линию обороны

Защитник Баварии может перейти в Барселону

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар контактировал с "Барселоной" по поводу возможного трансфера.

Недавно француз дал понять, что готов покинуть мюнхенский клуб летом, когда до окончания срока действия его контракта останется год. Сейчас Павар изучает рынок. Сторона футболиста уже контактировала с "Барселоной".

Каталонский клуб не против трансфера Бенжамена, так как правый фланг обороны – одна из требующих усиления позиций. Помимо правого защитника, сине-гранатовые ищут вингера и игрока на позицию шестерки.

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола в 21 матче за "Баварию". На ЧМ-2022 он сыграл 89 минут в матче Франции и Австралии (4:1).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Бенжамен Павар
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Источник:
Kicker

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