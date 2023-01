Примера. Атлетико - Барселона 0:1. Словно поменялись местами

"Барселона" всегда ассоциировалась с контролем мяча, кружевными комбинациями, эффектными пяточками, но сегодня все это каталонцы оставили в раздевалке - и победили.

Оказывается, так тоже можно. "Барса" не стремилась постоянно быть на мяче. С первых минут гости с готовностью бросались под атаки "Атлетико", играли самоотверженно и - по своим меркам - дисциплинировано.

2 - Ousmane Dembélé is one of only two players to have scored 5+ goals and provided 5+ assists in LaLiga this season, after Antoine Griezmann (also 5 and 5). Stinger. pic.twitter.com/zijmAjk4IQ — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2023

Гол стал своеобразным бонусом за старание каталонцев. Сделал его Педри, пройдя с мячом опорную зону; дальше Гави отпасовал на Дембеле - и Усман пробил, как надо.

Сегодня в целом был его матч. Кроме француза никто в атаке "Барсы" ничего сделать не мог. Особенно разочаровал Фати, который сейчас больше похож, на "нового Бояна", чем на "нового Месси".

50 - At 18 years and 156 days, Pablo Gavi is making his 50th appearance in LaLiga (2 goals and 7 assists), becoming the second youngest player to reach this figure in the competition in the 21st century after Iker Muniain (18 and 77). Intensity. pic.twitter.com/0Lnl8gEEsR — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2023

Во многом из-за его пассивности полузащите и защите "Барсы" приходилось отбиваться так много. Это чудо, что "Атлетико" не сравнял счет еще до перерыва, ведь и удар Гризманна с места, и попытка головой от Хименеса выглядели очень опасно. Каталонцы на этом отрезке огрызнулись шансом Педри, но в целом инициатива перешла к "Матрасникам".

Они же поддавливали и по ходу всего второго тайма. Молина, Карраско, Льоренте - все они искали счастья, но пробивали плохо. Гризманн на последних минутах и подавно обязан был забивать с завязанными глазами, однако Араухо сказал "нет".

"Барса", в свою очередь, после перерыва создала всего один момент, зато какой! Дембеле убежал на ворота, и в последний момент его удар защитник перевел в штангу.

1 - Barcelona had just 0.7 expected goals in this match against Atlético de Madrid, their lowest xG value in a LaLiga win with Xavi Hernández as manager. Pragmatism. pic.twitter.com/NlnP7GY4M7 — OptaJose (@OptaJose) January 8, 2023

Таким образом, мы увидели невиданное: каталонцы атаковали качеством, а "Атлетико" - количеством! Воистину это был странный поединок.

Впрочем, фанатам каталонцев сейчас это неважно. Главное, что их команда выиграла первый настоящий топ-матч в этом сезоне, параллельно выйдя на чистое первое место в Ла Лиге. Тем временем у "Атлетико" лишь 5-е место и 27 баллов - возможно, это самая разочаровывающая кампания "Матрасников" за всю эру Симеоне.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" - 0:1

Гол: Дембеле, 22

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду (Регилон, 82) - Льоренте, Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбья, 65), Карраско (Мората, 65) - Гризманн, Жоау Феликс (Корреа, 73)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде (Маркос Алонсо, 81) - Гави, Бускетс (Роберто, 81), де Йонг (Кессье, 58) - Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 57), Педри

Предупреждения: Корреа, 79, Молина, 85 - Араухо, 56, Кристенсен, 82, Рафинья, 87

Удаления: Савич, 90+1 - Ферран Торрес, 90+1