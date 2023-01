Примера. Реал Сосьедад - Атлетик 3:1. Давид Сильва рулит и в 37 лет

Баскское дерби - это всегда буря. Вот и сегодня команды тоже играли максимально быстро, агрессивно, не отсиживались в защите.

"Атлетик" определенно готовился к активности соперника, но темпа Браиса Мендеса, Давида Сильвы, Кубо и Серлота просто не потянул. Уже на старте стало ясно, что гости не успевают.

Иньяки Уильямс не реализовал один момент на 14-й минуте, но параллельно "Ла Реал" создавал столько, что его преимущество не вызывало вопросов. Ну, и по такой игре, естественно, вскоре пошли голы.

3 - At 21 years and 224 days, Takefusa Kubo is the third youngest player to score in his first LaLiga derby appearance between Real Sociedad and Athletic in the 21st century, after Iñigo Martínez in 2011 (20y 138d) and Roberto López in 2021 (20y 348d). Explosion. pic.twitter.com/vpFXvsE1vU — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2023

Александр Серлот перетолкал защитников в чужой штрафной и открыл счет; дальше шедевр исполнил Таке Кубо, который перед идеальным ударом в угол издевательски прокинул мяч между ног Дани Вивиану. Ух!

Примечательно, что голу японца предшествовал отбор на чужой половине от 37-летнего Давида Сильвы, который сегодня в очередной раз подтвердил топ-класс. Почти каждая опасная атака хозяев шла через ветерана, который в свои годы еще и единоборства навязывал по всему полю. Гениальное выступление.

1 - At 37 years and 6 days, David Silva has become the oldest player to assist a goal for Real Sociedad in LaLiga in the 21st century, as well as being the oldest player to do so in this Basque derby in the competition since then. Eternal. pic.twitter.com/tWCtduV2ui — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2023

"Атлетику" понадобился весь его характер, чтоб не сдаться. Гол Сансета после прохода и прострела Берчиче стал холодным душем для "Аноэты", которая на пару минут даже замолчала.

Потом у "Ла Реала" на додачу Серлот травму получил, и стало еще грустнее. Но что вы думаете? Правильно, Сильва опять получил мяч в опорной зоне, вывел на ворота Кубо, а того затолкал Ерай. Фол не самый очевидный, но он был - а это автоматически пенальти и красная карточка.

6 - Imanol Alguacil has not lost any of his six home games for Real Sociedad against Athletic in LaLiga (W4 D2), becoming the first manager in the history of this Basque derby to remain unbeaten in his first six home games in the competition. Master. pic.twitter.com/DG6SDPnWv5 — OptaJose (@OptaJose) January 14, 2023

Поскольку Микель Оярсабаль с точки не подвел, интригу этот эпизод фактически убил. Дальше "Сосьедад" уже не спешил вперед, боясь нарваться на контратаку. "Атлетик", в свою очередь, просто не мог добраться до зон, откуда можно было пробивать. Еще год назад Бильбао доминировал в дерби, но с приходом Эрнесто Вальверде то ли "Львы" ослабли, то ли "Ла Реал" прибавил - сами решайте.

В таблице победа укрепила подопечных Иманола Альгуасиля на 3-й строчке с 35 очками. У "Атлетика" - 26 баллов и 8-е место.

17-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:1

Голы: Серлот, 25, Кубо, 37, Оярсабаль, 62 (с пенальти) - Сансет, 40

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Горосабель, 76), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Браис Мендес (Ильярраменди, 89), Давид Сильва (Наварро, 76), Мерино - Кубо (Барренечеа, 76), Серлот (Оярсабаль, 49)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Дани Гарсия (Паредес, 66), Весга - Уильямс (Рауль Гарсия, 76), Сансет (Саррага, 66), Нико Уильямс (Муньяин, 76) - Гурусета (Беренгер, 58)

Предупреждения: Кубо, 38, Серлот, 48, Субельдия, 52, Ле Норманн, 83, Субименди, 90+2 - Дани Гарсия, 43

Удаление: Ерай, 60