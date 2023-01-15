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Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом

Испания
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(1 голосов)

Конспирация?

Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес не послематчевой пресс-конференции после победы над "Севильей" прокомментировал слухи о присоединении украинского вингера Виктора Цыганкова к клубу:

“Нет, это не так. Я ничего не знаю об этом. Мы провели отличный матч и заслужили эту победу, которая придаст уверенности, потому что выигрывать у таких команд, как “Севилья”, очень трудно. Но ничего другого я не знаю”, – сказал Санчес.

Отметим, что на вчерашней игре испанской Ла Лиги "Жироны" против "Севильи" на трибунах присутствовал Виктор Цыганков.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Joel Cantau

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
15.01.2023 в 09:13
Наверное плакса решил сам поторговать своим е6л о м на требунах, чтобы вызвать хоть какой-нибудь интерес к себе
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