Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес не послематчевой пресс-конференции после победы над "Севильей" прокомментировал слухи о присоединении украинского вингера Виктора Цыганкова к клубу:

“Нет, это не так. Я ничего не знаю об этом. Мы провели отличный матч и заслужили эту победу, которая придаст уверенности, потому что выигрывать у таких команд, как “Севилья”, очень трудно. Но ничего другого я не знаю”, – сказал Санчес.