Примера. Атлетико оступился при плохой игре, день шедевров в Хетафе

Матч, полный шедевров - причем от обеих команд.

Два самых главных случились еще до 10-й минуты. Сперва Хоселу в центральном круге заметил, что Сория слишком далеко вышел от ворот, и в одно касание его перебросил. Выглядело все как в кино.

Энеса Унала, впрочем, увиденное не впечатлило. Через неполную минуту он ответил своим ударом под перекладину с острейшего угла. До ворот было метров 30, но турка они не смутили.

После таких 10 минут матчу можно было простить все, что угодно, но команды и дальше не подводили - они поддерживали темп, создавали моменты. "Хетафе" больше владел мячом, но обострял в основном со стандартов, куда приходили Дуарте и Альдерете. "Эспаньол" хоть и контратаковал, но чаще угрожал воротам.

В целом, это был равный поединок, и ничья не стала бы сенсацией, однако в середине второго тайма случился еще третий шедевр - и его забил игрок "Эспаньола".

Сольный проход и парашют от Хави Пуадо не только принесли "Попугаям" победу, но и позволили догнать "Хетафе" в таблице - теперь у обеих команд по 17 очков. Зона вылета при этом неподалеку - всего в двух баллах.

17-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Эспаньол" - 1:2

Голы: Унал, 7 - Хоселу, 6, Пуадо, 62

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Иглесиас, 46), Даконам, Дуарте, Альдерете (Альварес, 46), Порту - Аленья (Мунир, 46, Латаса, 67), Милья, Альгобия (Вильяр, 64) - Майораль, Унал

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Калеро, Монтес, Кабрера - Видаль, Винисиус Соуза, Дардер, Хиль - Брейтуэйт, Хоселу, Пуадо (Эспозито, 79)

Предупреждения: Дуарте, 16, Альварес, 90 - Калеро, 29, Кабрера, 33, Монтес, 51

В очередной раз в текущем сезоне в матче "Атлетико" никакой разницы между ним и аутсайдером Ла Лиги не видно.

Диего Симеоне потерял контроль над ситуацией, иначе откуда Витсель в центре защиты? Сегодня он наделал больше ошибок, чем серьезный стоппер за 3-4 матча. Также у "Атлетико" совершенно не ходил мяч, полузащита обрезалась по пару раз в минуту.

Забить "Матрасникам" по такой игре помог их единственный эффективный игрок - Антуан Гризманн умно пропустил мяч на Корреа, чем совершенно дезориентировал защиту "Альмерии". Анхель не имел права загубить такой момент.

Другое дело, что это лишь момент, а вот целостная картинка для "Атлетико" была печальной, что и подтвердил эффектный мяч головой в падении от Эль-Билаля Туре на 37-й минуте (опять привет Витселю).

Равный характер игры сохранился и после перерыва. "Альмерия" была острее сразу после выхода из раздевалок, и Туре запорол два момента - один раз пробил выше, в другом дал себя заблокировать Рейнилду.

За "Атлетико" фирменной нереализацией ответил Альваро Мората, который дважды за две минуты пробил плохо из убойных позиций.

