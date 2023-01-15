Бускетс сравнялся с рекордсменами Месси и Рамосом по количеству выходов на поле в Эль Класико

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вышел в стартовом составе своей команды на финальный поединок за Суперкубок Испании против "Реала".

Это Эль Класико стало для 35-летнего игрока уже 45-м в карьере. Такой же показатель у Лионеля Месси и Серхио Рамоса, также имеющих по 45 "классических" игр, но уже покинувших каталонский и мадридский клуб соответственно.

До завершения текущего сезона "Реал" и "Барселона" проведут, по меньшей мере, еще один матч. На 19 марта запланирован поединок второго круга.