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Бускетс сравнялся с рекордсменами Месси и Рамосом по количеству выходов на поле в Эль Класико
Побьет рекорд?
Фото: Goal.com
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вышел в стартовом составе своей команды на финальный поединок за Суперкубок Испании против "Реала".
Это Эль Класико стало для 35-летнего игрока уже 45-м в карьере. Такой же показатель у Лионеля Месси и Серхио Рамоса, также имеющих по 45 "классических" игр, но уже покинувших каталонский и мадридский клуб соответственно.
До завершения текущего сезона "Реал" и "Барселона" проведут, по меньшей мере, еще один матч. На 19 марта запланирован поединок второго круга.
Следите за финалом Суперкубка Испании в нашей текстовой трансляции
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